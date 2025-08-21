Jetzt kostenfrei lesen bis 22:00!

Armin Schuster: „Dass die AfD unter Umständen ein Trojanisches Pferd baut, ist klar“

Chemnitz. Sachsens Innenminister spricht im „Freie Presse“-Interview über „Wirkungstreffer“ bei der AfD und die Notwendigkeit von Reformen zur Entlastung der Kommunen.

Freie Presse: Herr Schuster, die Stärkung der Kommunen hat für Sie "oberste Priorität", so haben Sie es bei Amtsantritt im April 2022 versprochen. Laut Sächsischem Städte- und Gemeindetag liest sich der jüngste Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung als "Protokoll einer Vernachlässigung" - auch durch das Land. Was ist schiefgelaufen?

Armin Schuster: Sehr maßgebliche Fragen der Kommunalfinanzen haben ihren Ursprung in Berlin. Damit umzugehen, ist eine Herausforderung, und da sehen wir uns als Innenministerium an der Seite des Finanzministers. Gleichzeitig sehen wir uns in einer Mittlerrolle und wollen den Kommunen am sächsischen Kabinettstisch eine starke Stimme geben. Mit dem jüngsten Erlass haben wir den Kommunen beispielsweise Beinfreiheit für deren Haushalte verschafft, bis eine strukturelle Lösung verhandelt ist. Deswegen bin ich da mit mir eigentlich im Reinen. Die Kommunalabteilung meines Hauses genießt bei Bürgermeistern, Landräten und Spitzenverbänden einen ausgesprochen guten Ruf.

FP: Sachsens Kommunen halten sich nicht nur für unterfinanziert, sondern klagen auch über viele bürokratische Vorgaben...

Schuster: Genau deshalb setzen wir nun eine Reformkommission ein, von der ich mir substanzielle Vorschläge für unseren Verwaltungsaufbau und für ein "Kommunales Freiheitsgesetz" erwarte. Da geht es einerseits darum, die Kommunen zu entlasten, etwa bei der Zuständigkeit für Wohngeld oder bei der Kfz-Zulassung. Andererseits geht es uns um mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Bürgermeister und Gemeinderäte, auch durch weniger Entscheidungen von "denen da oben". Ich nehme bei den Kommunen schon seit längerem den Bedarf nach einem neuen Zukunftsbild, vielleicht Kommune 2040, wahr. Der Freistaat ist ihnen zu dominant geworden. Es ist beispielsweise schwer erklärbar, von Dresden aus die Fraktionsrechtsstellung oder deren Finanzierung für Gemeinderäte und Kreistage vorzuschreiben. Wieso können die Kommunen nicht selber über die Mindestgröße ihrer Fraktionen entscheiden?

FP: In der Bürgerschaft dürfte man sich eher dafür interessieren, warum Bauvorhaben so lange dauern. An der Verkürzung von Genehmigungsverfahren haben sich schon viele Politiker-Generationen versucht.

Schuster: Genau diese Wachstumsbremsen des Staates wollen wir endlich lösen. Und genau jetzt sind die Windverhältnisse für echte Reformen extrem günstig. Im Bund haben wir sogar ein neues Ministerium mit dem Namen Staatsmodernisierung. Im sächsischen Kabinett gibt es den festen Willen, schon für den nächsten Haushalt exakt in diese Richtung zu marschieren. Es erfordert Mut, wirklich neue Wege zu gehen. Den spüre ich.

„Wenn sich das Gefühl verringern lässt, ,die da oben bestimmen doch eh‘,...“: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Bild: Ulf Dahl „Wenn sich das Gefühl verringern lässt, ,die da oben bestimmen doch eh‘,...“: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Bild: Ulf Dahl

FP: Wie kommt es dann, dass Ihr Ministerium schon mehr als 80 Vorschläge von der Abschaffung des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Hunden bis hin zum erleichterten Kirchenaustritt vorgelegt hat, bevor die Reformkommission überhaupt zusammenkam?

Schuster: Diese Vorschlagsliste ist ein Ideenarbeitspapier, das zusammenfasst, was wir auf Arbeitsebene schon länger diskutieren - sozusagen im Maschinenraum, während die Reformkommission als Lotse auf der Brücke unseres Schiffs agieren soll. Ich erhoffe mir da Reformvorschläge auf einer ganz anderen Ebene und mit starkem Fokus auf die Zukunft.

FP: Bis wann?

Schuster: Ein Zwischenbericht soll noch Ende diesen Jahres vorliegen, der Abschlussbericht bis Mitte 2026.

FP: Hielten Sie es als CDU-Mann für eine gute Idee, nach den Ergebnissen zur Kommunalwahl 2024 mehr Kompetenzen von der Landesebene an Gemeinderäte und Kreistage abzugeben?

Schuster: Wollen wir wirklich einen Staat, der im vorauseilenden Gehorsam bei bestimmten kommunalpolitischen Verhältnissen die Zügel lockerlässt oder anzieht? Wie würde die Bürgerschaft wohl bei der nächsten Wahl reagieren, wenn wir das "Die da oben" nicht reduzieren, sondern sogar noch verstärken würden? Was hingegen könnte daraus folgen, wenn Bürgerinnen und Bürger spüren, dass Gemeinderat und Stadtoberhaupt wieder mehr zu sagen haben und wirkliche Entscheidungen treffen können? Sie ahnen, in welche Richtung ich tendiere. Ich vertraue den Bürgern, das ist mein Kompass. Wenn sich das Gefühl verringern lässt, "die da oben bestimmen doch eh", dann gewinne ich die Bürger und auch die Wahlen.

„Mir wird immer wieder von destruktivem Verhalten berichtet“: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Bild: Ulf Dahl „Mir wird immer wieder von destruktivem Verhalten berichtet“: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Bild: Ulf Dahl

FP: Die AfD ist in allen Kreistagen stärkste Kraft, auch in vielen Gemeinderäten geht fast nichts mehr ohne sie. Wie wirkt sich das bisher aus?

Schuster: Ich erlebe Bürgermeister und Gemeinderäte, die über fundamentale Blockaden in alltäglichen kommunalpolitischen Entscheidungen massiv verärgert sind. Dabei geht es um eine Straße, die Schule oder eine Kita. Mir wird immer wieder von destruktivem Verhalten berichtet. Es geht da nicht um irgendwelche geschmacklosen politischen Haltungen, sondern um Stillstand in der Kommune.

FP: Im Landtag erleben Sie als Innenminister die AfD selbst. Passt denn der Auftritt der größten Oppositionsfraktion wirklich zur Einstufung als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz?

Schuster: Das wäre eine unzulässige Bewertung. Aufgabe des Landesamtes ist es nicht, die Einstufung allein ins Verhältnis zum Verhalten einer Landtagsfraktion zu setzen.

FP: Tritt die AfD seit der Einstufung Ende 2023 anders auf als vorher?

Schuster: Als die "Sächsischen Separatisten" aufflogen, folgten quasi binnen Stundenfrist Parteiausschlussverfahren gegen die AfD-Mitglieder. Nehmen Sie die Hauruck-Auflösung der Jungen Alternative (JA) oder schauen Sie sich das Gebaren des Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah an: Der erläutert ja sogar öffentlich seine Strategie des Ankuschelns durch offizielles Wohlverhalten. AfD-Chef Tino Chrupalla verteilt öffentlich Maulkörbe an seine Partei. Wer da nicht Wirkungstreffer durch die Einstufung sieht! Dass die AfD unter Umständen ein Trojanisches Pferd baut, ist klar. Dabei sind sie ja so geschickt und lassen durch ihr Agieren alle Welt wissen, dass das ihre Strategie sein könnte.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU/Mitte) im „Freie Presse“-Interview mit dem stellvertretenden Chefredakteur Udo Lindner und Landeskorrespondent Tino Moritz. Bild: Ulf Dahl Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU/Mitte) im „Freie Presse“-Interview mit dem stellvertretenden Chefredakteur Udo Lindner und Landeskorrespondent Tino Moritz. Bild: Ulf Dahl

FP: Wer entscheidet denn, ob das ein Trojanisches Pferd oder eine echte Wandlung ist? Welche Möglichkeit bliebe der AfD für eine Herabstufung?

Schuster: Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) hat die Aufgabe, die Einstufung jeden Tag zu verifizieren oder zu falsifizieren. Ich darf daran erinnern, dass in 11 der 16 Bundesländer die Stufe "erwiesen rechtsextremistisch" nicht erreicht ist, sondern nur in Sachsen, Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt, wobei ich Bayern außen vorlasse, weil es dort eine andere Skalierung gibt. Unser LfV hat ständig zu bewerten, ob wir mit der Einstufung zu hoch oder genau richtig liegen oder ob es in Richtung Verbot gehen muss. Ich bin jedenfalls dankbar, dass wir eine Behörde für die Prüfung haben, ob uns jemand vielleicht auch hinter die Fichte führt. Eine Herabstufung wäre natürlich möglich. Dafür müsste sich die Partei aber personell wie programmatisch zu einer politischen Kraft am rechten Rand des demokratischen Spektrums entwickeln.

FP: Halten Sie eine Herabstufung für wahrscheinlicher als einen Verbotsantrag, für den sich neben Linken und Grünen auch weite Teile Ihres Koalitionspartners SPD einsetzen?

Schuster: Für beide Alternativen sehe ich in Sachsen bisher keine Anhaltspunkte. Ich staune allerdings jeden Tag darüber, wie viele Menschen auch mit juristischer Ausbildung ausschließlich politisch für ein Parteiverbot argumentieren - in dem Wissen, dass das in Karlsruhe 0,0 Prozent Durchschlagskraft hat. Es bräuchte einen mit starken Belegen angereicherten Antrag.

FP: Die NPD war den Karlsruher Richtern für ein Verbot nur zu unbedeutend. War das nicht auch eine politische Argumentation?

Schuster: Nein. Die Richter wägen ab, ob eine Partei die Potenzialität zur Umsetzung ihrer Ziele hat. Bei der AfD ist das angesichts ihrer Wahlergebnisse wohl ziemlich unstreitig. Für einen Verbotsantrag bräuchte es aber eine knochentrockene juristische Belegsammlung, um nachzuweisen, dass sie in aggressiv kämpferischer Form die freiheitlich demokratische Grundordnung stark beeinträchtigen oder beseitigen möchte. Wenn dann die meisten Bundesländer nicht einmal Belege für die tiefer liegende Einstufung als "erwiesen rechtsextremistisch" finden, wünsche ich gute Reise nach Karlsruhe.

„Entscheidend ist, wie die Protagonisten heute agieren“: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Bild: Ulf Dahl „Entscheidend ist, wie die Protagonisten heute agieren“: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Bild: Ulf Dahl

FP: Verfügen Sie denn in Sachsen über Belege für ein aggressiv kämpferisches AfD-Vorgehen?

Schuster: Das werde ich Ihnen im Detail nicht beantworten. Dass Sie mich jetzt aber seit Monaten mit der Einschätzung erleben, dass ich ein Verbot für juristisch ziemlich unrealistisch halte, beantwortet eigentlich ihre Frage. Für ein "aggressiv-kämpferisches" Verhalten müsste es übrigens nicht zu Gewaltanwendung kommen. Die klare Zielverfolgung der Überwindung unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung muss erkennbar und belegbar sein, in Programmatik, Verhalten und Rhetorik.

FP: Sind dafür interne Strategiepapiere etwa von 2017 noch relevant?

Schuster: Entscheidend ist, wie die Protagonisten heute agieren.

FP: Kann denn ein Richter oder ein Polizist oder ein anderer Staatsdiener in Sachsen der AfD angehören?

Schuster: Bei denen, die schon da sind, machen wir nach wie vor keine Gesinnungsprüfung. Aus gutem Grund gibt es keine amtliche Möglichkeit zu erfahren, welcher Beamte in der AfD ist - es sei denn, jemand agiert offen für die Partei. Das allein reicht natürlich nicht für ein Disziplinarverfahren oder ähnliches. Dafür bräuchte es zusätzlich zur AfD-Mitgliedschaft ein in Bezug auf die Verfassungstreue problematisches persönliches Verhalten - etwa durch eine besondere Funktion, Parteitagsrede, einen Auftritt auf einer Demo oder eine Presseerklärung. Wer bestimmte Leitungsfunktionen oder sicherheitsempfindliche Posten anstrebt oder neu eingestellt wird, wird allerdings nach der Mitgliedschaft in einer extremistischen Organisation gefragt, wie das die AfD durch Einstufung nun ist. Das ist dann durchaus ein einstellungsrelevantes Kriterium. Letztlich bleibt aber die Einstellung beispielsweise eines Lehrers oder Polizisten immer eine Entscheidung im Einzelfall. (tz)

Zur Person: Armin Schuster

Der 64-Jährige CDU-Politiker ist seit knapp dreieinhalb Jahren Innenminister von Sachsen. Der frühere Bundespolizist saß von 2009 bis 2020 im Bundestag, bevor er bis zum Ruf nach Sachsen Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe war. (tz)