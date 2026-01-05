Blackout-Gefahr auch in Sachsen: „Es darf nicht vom Wohnort abhängen, ob Menschen so ein Ereignis überstehen oder nicht“

Sachsen
Der Berliner Stromausfall zeigt, wie verletzlich die Infrastruktur ist. Experten warnen, dass auch Sachsen auf einen flächendeckenden Blackout mit potenziell dramatischen Folgen nicht vorbereitet ist.
Am dritten Tag des Stromausfalls im Südwesten Berlins kämpften noch rund 30.000 Menschen mit Kälte und weiteren großen Einschränkungen. Von den anfangs rund 45.000 Haushalten erhielten bis Sonntagabend etwa 15.000 wieder Energie. Krankenhäuser waren zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten, Pflegeheime mussten evakuiert werden. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.