Notstromaggregate beim Blackout: In Berlin kauften vor allem Eigenheimbesitzer die Baumärkte leer.
Notstromaggregate beim Blackout: In Berlin kauften vor allem Eigenheimbesitzer die Baumärkte leer. Bild: Christophe Gateau/dpa
Notstromaggregate beim Blackout: In Berlin kauften vor allem Eigenheimbesitzer die Baumärkte leer.
Notstromaggregate beim Blackout: In Berlin kauften vor allem Eigenheimbesitzer die Baumärkte leer. Bild: Christophe Gateau/dpa
Sachsen
Köpping: Pflegeheime sollten zur Notstromversorgung verpflichtet werden
Von Tobias Wolf
Sachsens Gesundheitsministerin Köpping hält nach dem Berliner Blackout Gesetzesänderungen für nötig. Geld für die Ausstattung mit Diesel-Generatoren könnte auch aus dem Sachsenfonds kommen.

Nach dem Blackout in Berlin hält Sachsens Gesundheits- und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) Gesetzesänderungen auf Bundesebene für notwendig, um neben Krankenhäusern auch Pflegeheime zur Notstromversorgung zu verpflichten. Mit Blick auf den tagelangen Stromausfall in der Bundeshauptstadt sprach Köpping von neuen Lagen in Deutschland.
