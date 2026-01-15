Köpping: Pflegeheime sollten zur Notstromversorgung verpflichtet werden

Sachsen
Sachsens Gesundheitsministerin Köpping hält nach dem Berliner Blackout Gesetzesänderungen für nötig. Geld für die Ausstattung mit Diesel-Generatoren könnte auch aus dem Sachsenfonds kommen.
Nach dem Blackout in Berlin hält Sachsens Gesundheits- und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) Gesetzesänderungen auf Bundesebene für notwendig, um neben Krankenhäusern auch Pflegeheime zur Notstromversorgung zu verpflichten. Mit Blick auf den tagelangen Stromausfall in der Bundeshauptstadt sprach Köpping von neuen Lagen in Deutschland.
