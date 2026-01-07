Krankenhäuser und Senioren: Warum Sachsens Pflegeheime bei Stromausfall besonders gefährdet sind

Sachsen
Während Krankenhäuser eine Notstromversorgung für den Fall eines Blackouts vorhalten müssen, gelten Pflegeheime nicht einmal als kritische Infrastruktur. Im Krisenfall droht vielen Senioren eine humanitäre Katastrophe, wenn sich nichts ändert.
Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin, der auch Krankenhäuser und Pflegeheime traf, richtet sich auch in Sachsen der Blick auf die Verwundbarkeit kritischer Infrastruktureinrichtungen im Gesundheitssystem. Vom durch einen Anschlag verursachten Stromausfall im Berliner Südwesten waren seit Samstag zeitweise rund 45.000 Haushalte und...
