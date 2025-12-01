Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Landeschefs von JSW und BSW: Gerry Müller und Ronny Kupke bei der Gründung des Jugendverbands.
Die Landeschefs von JSW und BSW: Gerry Müller und Ronny Kupke bei der Gründung des Jugendverbands. Bild: BSW/Lucas Schmidt
Die Landeschefs von JSW und BSW: Gerry Müller und Ronny Kupke bei der Gründung des Jugendverbands.
Die Landeschefs von JSW und BSW: Gerry Müller und Ronny Kupke bei der Gründung des Jugendverbands. Bild: BSW/Lucas Schmidt
Sachsen
BSW-Sachsen gründet eigenen Jugendverband
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das JSW will Stimme für soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Vernunft und Friedenspolitik sein. Als erste Aktion will man den „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ unterstützen, zu dem auch die Linkspartei aufruft.

Das BSW Sachsen hat am Samstag in Chemnitz den Jugendverband JSW gegründet. Er richte sich an 14- bis 35-Jährige, die sich einbringen und Sachsens Zukunft aktiv gestalten wollen, so eine Sprecherin. An die Spitze des siebenköpfigen Vorstands wurden Gerry Müller aus Crottendorf und Stefan Rubey aus Crimmitschau gewählt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
16:06 Uhr
2 min.
BSW gründet eigenen Jugendverband in Sachsen
In Chemnitz hat das sächsische BSW am Wochenende einen Jugendverband gegründet. (Archivbild)
In Chemnitz hat das BSW seinen Jugendverband für Sachsen gegründet. Das frisch gewählte Führungsduo will sich für soziale Themen einsetzen.
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
25.11.2025
3 min.
Ein Jahr Minderheitsregierung in Sachsen: Warum Kretschmer ausgerechnet die Linken lobt
CDU und SPD verfügen im Sächsischen Landtag zusammen nur über 51 von 120 Sitzen. “Es ist immer schwieriger, Kompromisse zu finden“, so Ministerpäsident Michael Kretschmer.
CDU und SPD stellen sich ein positives Zeugnis aus und betonen die Zusammenarbeit mit der Opposition. Die so Gepriesenen sehen das deutlich kritischer.
Tobias Wolf
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
Mehr Artikel