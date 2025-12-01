BSW-Sachsen gründet eigenen Jugendverband

Das JSW will Stimme für soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Vernunft und Friedenspolitik sein. Als erste Aktion will man den „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ unterstützen, zu dem auch die Linkspartei aufruft.

Das BSW Sachsen hat am Samstag in Chemnitz den Jugendverband JSW gegründet. Er richte sich an 14- bis 35-Jährige, die sich einbringen und Sachsens Zukunft aktiv gestalten wollen, so eine Sprecherin. An die Spitze des siebenköpfigen Vorstands wurden Gerry Müller aus Crottendorf und Stefan Rubey aus Crimmitschau gewählt. Das BSW Sachsen hat am Samstag in Chemnitz den Jugendverband JSW gegründet. Er richte sich an 14- bis 35-Jährige, die sich einbringen und Sachsens Zukunft aktiv gestalten wollen, so eine Sprecherin. An die Spitze des siebenköpfigen Vorstands wurden Gerry Müller aus Crottendorf und Stefan Rubey aus Crimmitschau gewählt.