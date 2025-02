Bundestagswahl: Freie Wähler stellen mehr Direktkandidaten in Südwestsachsen auf als 2021

In den Wahlkreisen Mittelsachsen, Chemnitz, Erzgebirgskreis I, Zwickau und Vogtland haben die Freien Wähler Bewerber aufgestellt, die per Erststimme gewählt werden können. Wer sind die Kandidaten?

Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 treten die Freien Wähler in Südwestsachsen mit nunmehr fünf Direktkandidaten an. Vor vier Jahren waren es noch zwei. Einzig im Wahlkreis 162 (Chemnitzer Umland, Erzgebirgskreis II) ist am 23. Februar die Wahl der Partei per Erststimme nicht möglich.