China-Expertin vor Gericht: Das droht chinesischen Dissidenten in Deutschland

Jian G., Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah, soll Oppositionelle ausgespäht haben. Mit womöglich drastischen Folgen. Kritikern des Regimes drohten Konsequenzen bis hin zur Zwangssterilisation, sagt eine China-Expertin vor dem Oberlandesgericht.

Chinas Regierung versteht keinen Spaß bei Kritikern. Bis ins Ausland werden Oppositionelle und Dissidenten von regimetreuen Chinesen verfolgt und bespitzelt - mit drastischen Konsequenzen für Betroffene und ihre Familien. So schilderte es die China-Expertin Chung Ching Kwong beim Prozess gegen Jian G. und seine mutmaßliche Komplizin Yaqi X.... Chinas Regierung versteht keinen Spaß bei Kritikern. Bis ins Ausland werden Oppositionelle und Dissidenten von regimetreuen Chinesen verfolgt und bespitzelt - mit drastischen Konsequenzen für Betroffene und ihre Familien. So schilderte es die China-Expertin Chung Ching Kwong beim Prozess gegen Jian G. und seine mutmaßliche Komplizin Yaqi X....