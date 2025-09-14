Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Vor dem Oberlandesgericht Dresden ist der Jian G. (2.v.r.) mit einer mutmaßlichen Komplizin wegen Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst angeklagt.
Vor dem Oberlandesgericht Dresden ist der Jian G. (2.v.r.) mit einer mutmaßlichen Komplizin wegen Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst angeklagt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
China-Expertin vor Gericht: Das droht chinesischen Dissidenten in Deutschland
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jian G., Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah, soll Oppositionelle ausgespäht haben. Mit womöglich drastischen Folgen. Kritikern des Regimes drohten Konsequenzen bis hin zur Zwangssterilisation, sagt eine China-Expertin vor dem Oberlandesgericht.

Chinas Regierung versteht keinen Spaß bei Kritikern. Bis ins Ausland werden Oppositionelle und Dissidenten von regimetreuen Chinesen verfolgt und bespitzelt - mit drastischen Konsequenzen für Betroffene und ihre Familien. So schilderte es die China-Expertin Chung Ching Kwong beim Prozess gegen Jian G. und seine mutmaßliche Komplizin Yaqi X....
