China-Expertin vor Gericht: Das droht chinesischen Dissidenten in Deutschland

Sachsen
Jian G., Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah, soll Oppositionelle ausgespäht haben. Mit womöglich drastischen Folgen. Kritikern des Regimes drohten Konsequenzen bis hin zur Zwangssterilisation, sagt eine China-Expertin vor dem Oberlandesgericht.
Chinas Regierung versteht keinen Spaß bei Kritikern. Bis ins Ausland werden Oppositionelle und Dissidenten von regimetreuen Chinesen verfolgt und bespitzelt - mit drastischen Konsequenzen für Betroffene und ihre Familien. So schilderte es die China-Expertin Chung Ching Kwong beim Prozess gegen Jian G. und seine mutmaßliche Komplizin Yaqi X....
