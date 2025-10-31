Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Darum bestellen Ärzte Patienten alle drei Monate ein, auch wenn es medizinisch nicht immer nötig ist

Termine bei Rheumatologen sind laut einer Erhebung des GKV-Spitzenverbands der Krankenkassen besonders schwer zu bekommen. Das Problem ist zu einem gewissen Teil hausgemacht.
Termine bei Rheumatologen sind laut einer Erhebung des GKV-Spitzenverbands der Krankenkassen besonders schwer zu bekommen. Das Problem ist zu einem gewissen Teil hausgemacht.
Darum bestellen Ärzte Patienten alle drei Monate ein, auch wenn es medizinisch nicht immer nötig ist
Redakteur
Von Frank Hommel
Termine beim Facharzt sind immer schwerer zu bekommen. Ein Grund neben vielen: Das Honorarsystem setzt falsche Anreize. Die Politik will das ändern. Aus Sachsen kommt dafür Zustimmung.

Termine bei Fachärzten sind verschiedenen Erhebungen zufolge immer schwerer zu bekommen. Die entsprechenden Wartezeiten werden immer länger. Neben dem Mangel an Fachärzten sowie den Folgen des demografischen Wandels lässt sich diese Entwicklung auch auf das System der Vergütung der Kassenärzte zurückführen. Das erklärte Stefan Windau,...
31.10.2025
Sachsens neuer Kassenärzte-Chef: „Patienten auf dem Land haben das gleiche Recht auf adäquate Versorgung“
Seit Juli im Amt als Sachsens oberster Kassenarzt: Der Leipziger Mediziner Stefan Windau. Im Interview umreißt er seine Vorstellungen gegen den Ärztemangel – und dämpft die Erwartungen. Der Prozess werde Zeit brauchen.
Der Leipziger Mediziner Stefan Windau ist der Nachfolger des entlassenen Kassenärzte-Chefs Klaus Heckemann. Im Gespräch erläutert er, wie sich der akute Ärztemangel aus seiner Sicht lindern ließe.
Frank Hommel, Katrin Saft
22.10.2025
Schneller an einen Arzttermin: Techniker Krankenkasse stellt in Dresden Reformvorschläge vor
Oft lange Wartezeiten auf einen Arzttermin.
Digitale Ersteinschätzung, Terminplattform, neue Vergütung: Dass sich die ambulante Versorgung ändern muss, darüber herrscht Einigkeit. Über das Wie allerdings wird gestritten.
Katrin Saft
17:37 Uhr
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
17:40 Uhr
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
30.10.2025
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
