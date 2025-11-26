Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Debatte um Umgang mit der AfD: Das sagt der sächsische Familienunternehmer-Verband dazu

Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Wirtschaftsverbands „Die Familienunternehmer“, stößt mit ihren Aussagen zur AfD auf Widerspruch.
Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Wirtschaftsverbands „Die Familienunternehmer“, stößt mit ihren Aussagen zur AfD auf Widerspruch. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Wirtschaftsverbands „Die Familienunternehmer", stößt mit ihren Aussagen zur AfD auf Widerspruch. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Wirtschaftsverbands „Die Familienunternehmer“, stößt mit ihren Aussagen zur AfD auf Widerspruch. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Sachsen
Debatte um Umgang mit der AfD: Das sagt der sächsische Familienunternehmer-Verband dazu
Von Christian Rothenberg (dpa) und Eva-Maria Hommel
„Die Familienunternehmer“ hatten AfD-Vertreter eingeladen. Daraufhin haben die Drogerie-Kette Rossmann und Vorwerk den Verband verlassen. Wie wird das Thema in Sachsen gesehen?

Die Drogeriemarktkette Rossmann und der Hausgerätehersteller Vorwerk verlassen den Verband der Familienunternehmer. Der Grund ist die Öffnung des Verbands für Gespräche mit der AfD. Eine Rossmann-Sprecherin bestätigte den Austritt auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Wir unterstützen die Haltung des Verbands ,Die...
