"Die Familie ist sprachlos": Welle der Hilfsbereitschaft für 8-jährigen Raphael nach Amoklauf in Bischofswerda

Ein 8-Jähriger ist kürzlich durch eine Messerattacke in Bischofswerda schwer verletzt worden - wohl weil er den Täter überraschte, als dieser die ganze Schule hatte anzünden wollen. Dem Jungen geht es inzwischen aber offenbar besser.

Bischofswerda. Der achtjährige Raphael, der am 23. August im Schulkomplex an der Kirchstraße in Bischofswerda bei einem Messerangriff durch einen 16-Jährigen schwer verletzt worden war, ist wieder zu Hause. Er war nach der Messerattacke sofort in eine Klinik geflogen und operiert worden. Seine körperlichen Verletzungen werden wahrscheinlich bald geheilt sein - der Amoklauf wird aber wohl psychisch noch länger bei Raphael nachhallen. Das teilt Annegret S. mit, die auf der Plattform "Gofundme" eine Spendenkampagne für Raphaels Familie organisiert hat.

Familie des Opfers vom Schicksal ohnehin schon gebeutelt

"Nachdem die fünfköpfige Familie und alle Angehörigen und Freunde monatelang nach einer schlimmen Diagnose in wirklich großer Sorge um das erst in diesem Jahr geborene Kind waren, hat das Schicksal nun noch einmal hart zugeschlagen", erklärt Annegret S. den Grund für diese Aktion. "Durch diese Spendenaktion möchte ich der Familie ein Stück weit Entlastung ermöglichen. Die Elternzeit meiner Freundin war bisher weitestgehend turbulent und voller Sorgen geprägt. Eigentlich gar nicht so, wie man es sich vorstellt und wünscht ... Und nun geht es weiter: neue Sorgen, Ängste, viele Fahrten zwischen Zuhause und Klinik, Formalitäten mit Schule, Polizei, Behörden und was sonst noch alles dazugehören mag."

Und weiter schreibt sie: "Es wäre wunderbar, wenn meine Freundin durch eure Hilfe zum Beispiel ihre Elternzeit verlängern könnte (was sonst nicht so ohne Weiteres möglich wäre), die Familie zur gegebenen Zeit einen tollen Urlaub verbringen oder einfach die finanzielle Sicherheit verspüren kann, sich so viel Zeit wie nötig für die Verarbeitung des Erlebten zu nehmen. Ohne Zeit- und Geldnot."

Spendenkampagne läuft

Die Spendenbereitschaft ist groß. Seit dem Aufruf vor einer Woche sind schon mehr als 46.000 Euro zusammengekommen. Mehr als 1600 Menschen haben gespendet. Sächsische.de hatte zuerst darüber berichtet. "Euch allen darf ich von den Eltern ausrichten, dass sowohl Raphael als auch seine gesamte Familie nach wie vor sprachlos sind", schreibt Annegret S. auf "Gofundme". "Niemals hätten sie mit einer solchen Hilfsbereitschaft und Verbundenheit gerechnet. Ein wirklich großes Danke dafür!"

16-jähriger Täter weiter im künstlichen Koma

Unterdessen sind das Motiv und die Hintergründe für die Tat weiter unklar. Der Tatverdächtige liegt nach wie vor im Koma. "Wir konnten ihn noch nicht befragen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz gegenüber dpa. Der Jugendliche befinde sich in einer Spezialklinik und habe "massive großflächige Verbrennungen". Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nach Angaben der Görlitzer Polizei werden am Tatort gefundene Spuren und Beweismittel ausgewertet, auch Zeugenbefragungen liefen noch.

Teenager wollte wohl ganze Schule abfackeln

Am Tatort waren nach dem Amoklauf mehrere Taschen, Messer, Flaschen und Feuerzeuge gefunden worden. Nach unbestätigten Berichten soll der 16-Jährige eine vermutlich brennbare Flüssigkeit über vier Etagen in dem Schulhaus verschüttet und sich nach der Messerattacke selbst angezündet haben. Dem Hausmeister soll es gelungen sein, den Jugendlichen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Wenig später nahm die Polizei den 16-Jährigen fest. Der Teenager soll einst selbst Schüler in diesem Schulkomplex, in dem sich eine Grund- und eine Oberschule befinden, gewesen sein.

Spenden an die Familie des Opfers sind möglich auf der Plattform "Gofundme"