Dieser Verein kämpft in Chemnitz für die Vereinigten Staaten von Europa

Sachsen
Beim Bundeskongress der Europa-Union Deutschland verraten Politiker und Experten ihre Rezepte gegen den EU-Verdruss in Sachsen. Die sächsische Vereinschefin hat eine klare Vision.
Ein Verein, der fast so heißt wie der Staatenbund: Als die Europa-Union Deutschland gegründet wurde, gab es die Europäische Union noch gar nicht. Im Dezember 1946 schlossen sich in Niedersachsen Proeuropäer zu einer überparteilichen Bürgerinitiative zusammen. Sie wurden Teil einer europaweiten Vereinigung, die damals entstand. Ihr wohl...
