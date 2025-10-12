Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bundeskongress der Europa-Union auf dem Garagencampus in Chemnitz: Politiker und Experten diskutieren über die EU-Skepsis im Osten und was man dagegen tun kann.
Bundeskongress der Europa-Union auf dem Garagencampus in Chemnitz: Politiker und Experten diskutieren über die EU-Skepsis im Osten und was man dagegen tun kann. Bild: Oliver Hach
Bundeskongress der Europa-Union auf dem Garagencampus in Chemnitz: Politiker und Experten diskutieren über die EU-Skepsis im Osten und was man dagegen tun kann.
Bundeskongress der Europa-Union auf dem Garagencampus in Chemnitz: Politiker und Experten diskutieren über die EU-Skepsis im Osten und was man dagegen tun kann. Bild: Oliver Hach
Sachsen
Dieser Verein kämpft in Chemnitz für die Vereinigten Staaten von Europa
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Bundeskongress der Europa-Union Deutschland verraten Politiker und Experten ihre Rezepte gegen den EU-Verdruss in Sachsen. Die sächsische Vereinschefin hat eine klare Vision.

Ein Verein, der fast so heißt wie der Staatenbund: Als die Europa-Union Deutschland gegründet wurde, gab es die Europäische Union noch gar nicht. Im Dezember 1946 schlossen sich in Niedersachsen Proeuropäer zu einer überparteilichen Bürgerinitiative zusammen. Sie wurden Teil einer europaweiten Vereinigung, die damals entstand. Ihr wohl...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
10.09.2025
4 min.
Von der Leyen fordert „neues Europa“
Ursula von der Leyen spricht zur Lage der EU.
Die EU-Kommissionspräsidentin versucht mit ihrer Rede zur Lage der EU, die Unterstützung des Mitte-links-Lagers zurückzugewinnen. Sie fordert in einer „neuen, auf Macht basierenden Weltordnung“ ein „neues Europa“.
Katrin Pribyl
Mehr Artikel