Discounter Norma verkauft jetzt auch Bunker und Kampfwesten

Kampfwesten und Bunker gibt es nur im Spezialhandel? Denkste! Ein Discounter verkauft diese Produkte für den Kriegsfall jetzt auch online.

Wer eine Filiale von Norma aufsucht, will in der Regel Lebensmittel kaufen. Der hauseigene Onlineshop „Norma24“ bietet jetzt aber weitaus mehr Vielfalt: Denn auf dessen Internet-Seite werden neben Lebensmitteln und allerlei Technik, Textilien und Tierfutter jetzt plötzlich auch Kampfwesten, Panikräume und Schutzraum-Etagenbetten angeboten.

Kampfwesten gibt es auf Norma24 als Schutzwesten mit zwei 5,9 Millimeter dicken Panzerstahl-Platten, die sich in die Weste schieben lassen, um vor Verletzungen durch Schüsse oder sonstige Angriffe zu schützen. Angeboten werden sie in grüner Tarnfarbe. Mehrere Munitionstaschen lassen sich daran befestigen. In der Beschreibung ist sogar aufgelistet, welchen Kalibern die Platten standhalten. Der Preis: 599 Euro. Hinzu kommen die Versandkosten.

Wer noch mehr auf Nummer sicher gehen will, wird jetzt ebenfalls auf „Norma24“ fündig. Dort gibt es unter anderem Sicherheitstüren für Bunker, eine Schutzraum-Liege für drei Personen, Trocken-WCs oder Luftfilter für Schutzräume, um sich vor Gasangriffen zu schützen. Darüber hinaus können dort aber auch komplette Panikräume aus Panzerstahl gekauft werden, die sich leicht in die eigene Wohnung oder in das eigene Haus bauen lassen, wie es heißt. Die gepanzerte Premium-Variante biete „ballistischen Schutz gegen Kaliber 9 mm bis .44 Magnum“, eine optimierte Luftzufuhr, eine stabile Verriegelung, eine schnelle Notfallöffnung und eine integrierte Beleuchtung. „Mit dem modularen Panikraum investieren Sie in Ihre Sicherheit – schnell aufgestellt, widerstandsfähig und anpassbar an Ihre individuellen Bedürfnisse“, bewirbt Norma dieses Angebot. Der Preis: bis zu rund 25.500 Euro. Geliefert wird all das von der BSSD-Defence GmbH.

Angebot für den Kriegsfall soll wahrscheinlich noch erweitert werden

Doch kauft das wirklich jemand? „Wir sehen, dass aufgrund der aktuellen politischen Weltlage das Interesse am Thema Sicherheit stark gestiegen ist“, sagte Wolfgang Stütz der „Bild“. Stütz ist Mitglied in der Geschäftsleitung von Norma. „Das aktuelle Gebaren des amerikanischen Präsidenten Donald Trump und das von Elon Musk haben viele Kunden bewegt.“ Es sei daher davon auszugehen, dass das Interesse an diesen Produkten noch weiter steigen werde. „Die Menschen werden nervöser!“, zitiert die „Bild“ Stütz. Deshalb sei es wahrscheinlich, dass das Norma-Sortiment sogar noch erweitert werde. (juerg)