„Durchhalteparolen sind hier fehl am Platz“: Schon Tausende Jobs in Sachsens Metall- und Elektroindustrie durch Krise vernichtet

Die sächsische Metall- und Elektroindustrie steckt in einer Krise. Die gegenwärtige Auslastung ist fast so schlecht wie in der Finanz- und Coronakrise - mit Folgen für die Beschäftigten.

Chemnitz. Sachsens Arbeitgeber- und Sachsenmetall-Chef Jörg Brückner schlägt Alarm. Die sächsische Elektro- und Metallindustrie schrumpft. Anzeichen für eine Trendwende sind nicht in Sicht. „Allenfalls eine leichte Verlangsamung des wirtschaftlichen Abschwungs“, sagt Brückner. So seien in den ersten zehn Monaten dieses Jahres sowohl der Gesamt- als auch der Auslandsumsatz der Branche erneut deutlich gesunken, nachdem es bereits im vergangenen Jahr kräftig bergab ging. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturreport hervor, den der Verband der Metall- und Elektroindustrie am Donnerstag veröffentlicht hat.

Auslastung fast so gering wie in der Corona- und in der Finanzkrise

Die Auslastung in der sächsischen Metall- und Elektroindustrie bewegt sich demnach mit knapp 77 Prozent noch immer nahe den Tiefpunkten während der Finanz- und der Coronakrise - mit fatalen Folgen. „Das reicht bei Weitem nicht aus, um die Beschäftigung stabil zu halten“, sagt Brückner. „Folglich musste unsere Branche in den vergangenen 24 Monaten rund 8000 Arbeitsplätze abbauen; in der übrigen sächsischen Industrie gingen weitere 3000 Stellen verloren.“ Beim letzten Beschäftigungshöhepunkt im September 2023 hatte die M+E-Industrie Sachsens noch fast 190.000 Mitarbeiter gezählt. Jetzt sind es nur noch etwa 181.000. Damit ist die Beschäftigtenzahl auf den Stand von 2016 zurückgefallen. Auch Arbeitsvolumen und Entgeltsumme sanken laut dem Konjunkturreport deutlich.

Sachsens Arbeitgeber-Präsident fordert grundlegende Reformen

„Ohne grundlegende Reformen und spürbare Entlastungen wird der Standort Deutschland nicht wettbewerbsfähig sein und die Negativspirale wird sich fortsetzen“, warnt Sachsenmetall-Präsident Brückner. Er kritisiert: „Der Herbst der Reformen ist ausgeblieben, viele Hausaufgaben blieben unerledigt.“ Wenn den Worten der Bundes- und Staatsregierung weiterhin nur unzureichende Taten folgten, werde sich die Lage nicht verbessern. „Durchhalteparolen sind hier fehl am Platz. Andernfalls bleiben wir Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum.“

Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner: „Der Herbst der Reformen ist ausgeblieben, viele Hausaufgaben blieben unerledigt." Bild: Steffen Fuessel/VSW/dpa

Elektro- und Metallindustrie in Sachsen warnt vor weiterem Arbeitsplatzabbau

Brückner skizziert die Folgen für den Standort Sachsen: Investitionen werden zurückgehalten, Standorte verlagert und Beschäftigung weiter abgebaut. Forschung und Entwicklung finden zunehmend woanders statt. „Wir verlieren den Anschluss an wirtschaftliche Dynamik und Wachstum – und damit die Grundlage für unseren Wohlstand“, so Brückner.

Exportflaute verschärft die Krise

Die andauernde Krise der Branche führt Sachsenmetall aber nicht allein auf den Reformstau in Deutschland, eine überbordende Bürokratie und zu hohe Energiekosten in Deutschland zurück. Auch die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten seien durch die Zollpolitik unter US-Präsident Donald Trump deutlich gesunken. Zudem seien die Exporte nach China als bislang größter Auslandsmarkt Sachsens um knapp die Hälfte eingebrochen im Vergleich zum Spitzenniveau des Jahres 2022 (rund 700 Mio. EUR pro Monat). „Hinzu kommt, dass China seine Warenströme infolge der US-Zollpolitik stärker nach Europa umlenkt, was die Konkurrenzsituation hierzulande erhöht“, heißt es in dem Konjunkturbericht. Besonders betroffen davon seien die Elektroindustrie und der Fahrzeugbau, während sich die Metallindustrie und der Maschinenbau zuletzt etwas stabiler gezeigt habe, allerdings ohne positive Effekte auf die Beschäftigung.

„Dieser Niedergang ist erschütternd“, hatte Sachsenmetall-Präsident Brückner schon im Frühjahr gesagt. „Für Sachsen gilt dies in besonderer Weise, denn längst geht es ans Eingemachte, an Strukturen, an die Substanz. Damit droht vielerorts die mühsame Aufbauleistung der vergangenen Jahrzehnte zunichte zu gehen.“ (juerg)