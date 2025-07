E-Mail vom Erzbischof am Sonntagmorgen 2.50 Uhr: Missbrauchsbeauftragte geht mit ostdeutschen Bistümern hart ins Gericht

Vor mehr als vier Wochen lösten die Kirchenoberen in Görlitz, Berlin und Dresden-Meißen ihre Missbrauchskommission auf. Wie es nun mit der Aufklärung weitergeht, darüber erfahren Betroffene nichts.

„In naher Zukunft“, so formuliert es ein Sprecher, will das Bistum Dresden-Meißen der katholischen Kirche entscheiden, wann die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum endlich in die Gänge kommt. Und „so bald als möglich“ werde man auch über die weiteren Schritte informieren.