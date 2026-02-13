MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Eher tritt das Gegenteil ein“: Wie Politik und Wissenschaftler um die richtige Hilfe bei Rechenschwäche ringen

Für die einen sind es fünf Finger, für die anderen ist es eine Hand: Steffen Marx ist Therapeut im Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche in Leipzig. Für ihn und seine Kollegen steht fest: Rechenschwäche lässt sich beheben.
Für die einen sind es fünf Finger, für die anderen ist es eine Hand: Steffen Marx ist Therapeut im Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche in Leipzig. Für ihn und seine Kollegen steht fest: Rechenschwäche lässt sich beheben. Bild: Frank Hommel
Olaf Steffen ist Entwickler des Jenaer Rechentests - und Gründer des Zentrums zur Therapie der Rechenschwäche Leipzig.
Olaf Steffen ist Entwickler des Jenaer Rechentests - und Gründer des Zentrums zur Therapie der Rechenschwäche Leipzig. Bild: ZTR
„Ein tolles Ergebnis für alle“: BSW-Politiker Lars Wurzler aus Freital.
„Ein tolles Ergebnis für alle“: BSW-Politiker Lars Wurzler aus Freital. Bild: BSW Sachsen
Für die einen sind es fünf Finger, für die anderen ist es eine Hand: Steffen Marx ist Therapeut im Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche in Leipzig. Für ihn und seine Kollegen steht fest: Rechenschwäche lässt sich beheben.
Für die einen sind es fünf Finger, für die anderen ist es eine Hand: Steffen Marx ist Therapeut im Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche in Leipzig. Für ihn und seine Kollegen steht fest: Rechenschwäche lässt sich beheben. Bild: Frank Hommel
Olaf Steffen ist Entwickler des Jenaer Rechentests - und Gründer des Zentrums zur Therapie der Rechenschwäche Leipzig.
Olaf Steffen ist Entwickler des Jenaer Rechentests - und Gründer des Zentrums zur Therapie der Rechenschwäche Leipzig. Bild: ZTR
„Ein tolles Ergebnis für alle“: BSW-Politiker Lars Wurzler aus Freital.
„Ein tolles Ergebnis für alle“: BSW-Politiker Lars Wurzler aus Freital. Bild: BSW Sachsen
Sachsen
„Eher tritt das Gegenteil ein“: Wie Politik und Wissenschaftler um die richtige Hilfe bei Rechenschwäche ringen
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsen will künftig Kinder besser unterstützen, die sich mit dem Rechnen schwertun. Bei der Frage nach der Ursache des Phänomens scheiden sich die Geister. Das beginnt schon bei einem ganz bestimmten Wort.

Ein Mittwochabend Anfang Februar im Dresdner Landtag. Die Sitzung neigt sich dem Ende zu. Zwei sogenannte Sammeldrucksachen stehen noch auf der Tagesordnung. Die Abgeordneten sitzen schon seit gut zehn Stunden im Parlament. Sie könnten die in den Drucksachen gesammelten Anträge in einem Rutsch durchwinken und dann nach Hause gehen. Jeder Antrag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
05.02.2026
3 min.
Schüler mit Rechenschwäche sollen Ausgleich bekommen
In Sachsen bekommen Schüler mit ausgewiesener Rechenschwäche fortan einen Nachteilsausgleich. (Symbolbild)
Ab dem Schuljahr 2026/27 erhalten Kinder mit Rechenschwäche in Sachsen gezielte Unterstützung.
23.01.2026
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Mindestens einem Kind pro Klasse fällt laut Schätzungen das Rechnen besonders schwer. (Symbolbild)
Wenn der Landtag zustimmt, könnten sächsische Schüler mit Dyskalkulie bereits im kommenden Schuljahr deutlich mehr Hilfe bekommen.
14:00 Uhr
2 min.
Abend mit Mitch Ryder: Rocklegende live in Lichtentanne bei Zwickau
Mitch Ryder kommt nach Lichtentanne.
Ryder bleibt eine feste Größe im Rock. Am 17. Februar steht er auf der Bühne des Kulturzentrums „St. Barbara“. Welche musikalische Reise erwartet die Besucher?
Lutz Kirchner
14.02.2026
2 min.
Nun auch in der Gegenrichtung: Nur noch Tempo 80 auf der B 93 bei Zwickau erlaubt
Auch stadtauswärts gilt auf der B 93 bei Zwickau nun Tempo 80.
Seit dieser Woche gilt nach dem Ortsausgang Zwickau Richtung Norden nicht mehr Tempo 130. Warum wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit erst jetzt gedrosselt?
Jim Kerzig
14:04 Uhr
5 min.
Analysen: Moskau hat Nawalny mit Pfeilgift getötet
Deutschland, Großbritannien, Schweden und die Niederlande werfen Russland nach Analysen sterblicher Überreste Alexej Nawalnys vor, den Kremlkritiker mit einem starken Nervengift getötet zu haben.
Kremlkritiker Nawalny starb vor zwei Jahren in einer Strafkolonie. Die Behörden sprachen von einer natürlichen Todesursache. Deutschland und andere Europäer berichten nun etwas ganz anderes.
Jörg Blank und André Ballin, dpa
Mehr Artikel