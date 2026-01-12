„Eine Katastrophe“: Niedersachsen schafft schriftliche Division an Grundschulen ab - Wie sich Sachsen dazu stellt

Sachsen
Zu ungewöhnlicher Uhrzeit meldet sich Kultusminister Conrad Clemens zu Wort. Als wolle er Befürchtungen von vornherein entgegentreten. Ein Chemnitzer Mathematiker gibt ihm Rückendeckung.
Dass ein Minister ein Statement an einem Montagmorgen um 7.18 Uhr verschicken lässt, kommt höchst selten vor. In diesem Fall war die Nachricht Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) aber allem Anschein nach wichtig genug, um sie so schnell wie möglich zu verschicken. Vielleicht auch, um mögliche Befürchtungen alsbald zu zerstreuen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.