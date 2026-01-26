„Tradition ist kein Lehrplan“: Landeselternrat zeigt sich offen für eine sachliche Debatte zur schriftlichen Division

Schriftliche Division statt in der Grundschule erst in Klasse 5? Die Entscheidung betrifft eigentlich nur Niedersachsen. Aber auch im Freistaat Sachsen sorgt sie für emotionale Kontroversen.

Für Kultusminister Conrad Clemens (CDU) ist die Lage klar. Wer die schriftliche Division aus dem Lehrplan der vierten Klassen und damit der Grundschulen streicht, der senkt letztendlich die schulischen Standards. Und das, so betonte der Minister, kommt in Sachsen auf keinen Fall infrage.