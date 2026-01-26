MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Tradition ist kein Lehrplan“: Landeselternrat zeigt sich offen für eine sachliche Debatte zur schriftlichen Division

Ab wann lernen Kinder am besten, wie sie große Zahlen schriftlich dividieren?
Ab wann lernen Kinder am besten, wie sie große Zahlen schriftlich dividieren? Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Will schulische Standards in Sachsen keinesfalls absenken: Kultusminister Conrad Clemens.
Will schulische Standards in Sachsen keinesfalls absenken: Kultusminister Conrad Clemens. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
„Viele bunte Bilder“ und „viele Fehler“: Dietrich Stoyan, emeritierter Mathematiker der Bergakademie Freiberg.
„Viele bunte Bilder“ und „viele Fehler“: Dietrich Stoyan, emeritierter Mathematiker der Bergakademie Freiberg. Bild: Oliver Hach/Archiv
Ab wann lernen Kinder am besten, wie sie große Zahlen schriftlich dividieren?
Ab wann lernen Kinder am besten, wie sie große Zahlen schriftlich dividieren? Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Will schulische Standards in Sachsen keinesfalls absenken: Kultusminister Conrad Clemens.
Will schulische Standards in Sachsen keinesfalls absenken: Kultusminister Conrad Clemens. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
„Viele bunte Bilder“ und „viele Fehler“: Dietrich Stoyan, emeritierter Mathematiker der Bergakademie Freiberg.
„Viele bunte Bilder“ und „viele Fehler“: Dietrich Stoyan, emeritierter Mathematiker der Bergakademie Freiberg. Bild: Oliver Hach/Archiv
Sachsen
„Tradition ist kein Lehrplan“: Landeselternrat zeigt sich offen für eine sachliche Debatte zur schriftlichen Division
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schriftliche Division statt in der Grundschule erst in Klasse 5? Die Entscheidung betrifft eigentlich nur Niedersachsen. Aber auch im Freistaat Sachsen sorgt sie für emotionale Kontroversen.

Für Kultusminister Conrad Clemens (CDU) ist die Lage klar. Wer die schriftliche Division aus dem Lehrplan der vierten Klassen und damit der Grundschulen streicht, der senkt letztendlich die schulischen Standards. Und das, so betonte der Minister, kommt in Sachsen auf keinen Fall infrage.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
25.01.2026
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
14.01.2026
6 min.
Schriftliche Division in der Grundschule abschaffen? Das hält ein Dresdner Pädagogik-Professor davon
„In der Mathematikdidaktik hat sich die Sicht auf verschiedene Rechenmethoden gewandelt:“ Sebastian Schorcht, Professor für Grundschulpädagogik Mathematik und Studiendekan des Grundschullehramts an der TU Dresden.
Schriftliche Division statt in Grundschulen erst in höheren Klassen zu unterrichten heißt nicht, den Anspruch an Bildung zu senken – sagt Sebastian Schorcht von der TU Dresden. Frank Hommel hat mit ihm gesprochen.
Frank Hommel
12.01.2026
4 min.
„Eine Katastrophe“: Niedersachsen schafft schriftliche Division an Grundschulen ab - Wie sich Sachsen dazu stellt
In Niedersachsen steht schriftliche Division künftig erst in höheren Schulen auf dem Lehrplan. Der Schritt sorgt bundesweit für Aufmerksamkeit.
Zu ungewöhnlicher Uhrzeit meldet sich Kultusminister Conrad Clemens zu Wort. Als wolle er Befürchtungen von vornherein entgegentreten. Ein Chemnitzer Mathematiker gibt ihm Rückendeckung.
Frank Hommel
Mehr Artikel