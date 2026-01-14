MENÜ
  • Schriftliche Division in der Grundschule abschaffen? Das hält ein Dresdner Pädagogik-Professor davon

„In der Mathematikdidaktik hat sich die Sicht auf verschiedene Rechenmethoden gewandelt:“ Sebastian Schorcht, Professor für Grundschulpädagogik Mathematik und Studiendekan des Grundschullehramts an der TU Dresden.
„In der Mathematikdidaktik hat sich die Sicht auf verschiedene Rechenmethoden gewandelt:“ Sebastian Schorcht, Professor für Grundschulpädagogik Mathematik und Studiendekan des Grundschullehramts an der TU Dresden. Bild: Michael Kretzschmar/TUD
Schriftliche Division in der Grundschule abschaffen? Das hält ein Dresdner Pädagogik-Professor davon
Von Frank Hommel
Dresden, Chemnitz. Schriftliche Division statt in Grundschulen erst in höheren Klassen zu unterrichten heißt nicht, den Anspruch an Bildung zu senken – sagt Sebastian Schorcht von der TU Dresden. Frank Hommel hat mit ihm gesprochen.

Freie Presse: Herr Schorcht, in Niedersachsen lernen Kinder schriftliche Division bald nicht mehr in der Grundschule, sondern erst später. Sachsens Kultusminister hat umgehend erklärt, dass der Freistaat an der bisherigen Praxis festhalten wird. Was sagen Sie als Professor für Grundschulpädagogik Mathematik zu der Debatte?
