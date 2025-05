Sachsen 20.05.2025

„Es könnte so einfach sein“: Warum Wanderwege in Tschechien am besten markiert sind und was das Erzgebirge davon lernen kann

Wegewarte aus dem Erzgebirgskreis und Nordböhmen gingen erstmals gemeinsam auf Tour. Was tun gegen deutsche Kleinstaaterei und holprige Digitalisierung bei Wanderwegen? Tschechien hat heute das vielleicht beste System zur Markierung und Instandhaltung von Wanderwegen. Da sind sich viele Experten einig. Warum? Es ist einfach, logisch – und wird vor allem konsequent und einheitlich im ganzen Land umgesetzt. Während in Sachsen jede einzelne Gemeinde allein über die Ausweisung und Markierung von Wanderwegen...