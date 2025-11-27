Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Extra-Plus vor dem nächsten Diätenautomatismus? Wenn Sachsens Abgeordnete in eigener Sache entscheiden

Noch hat der Sächsische Landtag nicht über die künftige Höhe der Abgeordnetendiäten entschieden.
Noch hat der Sächsische Landtag nicht über die künftige Höhe der Abgeordnetendiäten entschieden. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU).
Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Landtag im Oktober.
Landtag im Oktober. Bild: Robert Michael/dpa
Tagt nächste Woche wieder, allerdings noch ohne Entscheidung in eigener Sache.
Tagt nächste Woche wieder, allerdings noch ohne Entscheidung in eigener Sache. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Noch hat der Sächsische Landtag nicht über die künftige Höhe der Abgeordnetendiäten entschieden.
Noch hat der Sächsische Landtag nicht über die künftige Höhe der Abgeordnetendiäten entschieden. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU).
Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Landtag im Oktober.
Landtag im Oktober. Bild: Robert Michael/dpa
Tagt nächste Woche wieder, allerdings noch ohne Entscheidung in eigener Sache.
Tagt nächste Woche wieder, allerdings noch ohne Entscheidung in eigener Sache. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsen
Extra-Plus vor dem nächsten Diätenautomatismus? Wenn Sachsens Abgeordnete in eigener Sache entscheiden
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein nun im Landtag kursierender Entwurf sieht auch die Anhebung des Mitarbeiterbudgets der Abgeordneten vor, die jährlich bis zu fünf Millionen Euro an Mehrkosten bedeuten würde.

Dieser Landtagsbeschluss in eigener Sache ist längst überfällig. Bis zum Juni hätten Sachsens Abgeordnete über die Höhe ihrer Bezüge „für die gesamte Wahlperiode“ entscheiden müssen. So schreibt es das Abgeordnetengesetz vor. In der vorangegangenen Legislaturperiode war eine Pandemie dazwischen gekommen. Dieses Mal war der Landtag bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
30.09.2025
3 min.
Ein Jahr Landtag in Sachsen: Fehlende Mehrheit für Regierung „nicht der Idealzustand“
Seit einem Jahr Landtagspräsident in Sachsen: der vorherige CDU-Generalsekretär Alexander Dierks.
Herausforderung Minderheitskoalition: Während Parlamentschef Dierks sich positiv äußert, dominiert in der Opposition die Kritik. Wie steht es wirklich um die neue parlamentarische Kultur?
Tino Moritz
23.06.2025
3 min.
Bleibt es beim Diätenautomatismus in Sachsen? Was der Landtagspräsident den Fraktionen schon mal bis 2030 empfiehlt
Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU) schlägt eine Fortschreibung des bisherigen Diätenautomatismus‘ vor.
Die gesetzlich vorgeschriebene Frist für den Beschluss in eigener Sache lässt der Landtag zwar verstreichen. Für die Abgeordneten entstehen daraus aber dennoch keine Nachteile.
Tino Moritz
Mehr Artikel