Fast ein Drittel weniger Grippekranke in Sachsen

Mit über 2800 neuen Influenzafällen in nur einer Woche ist die Grippesaison aber noch nicht vorbei. Der Erzgebirgskreis bleibt Hotspot.

Ob in Chemnitz, im Vogtland oder Erzgebirge, aber auch in Dresden, Bautzen und Leipzig: Die Grippezahlen sinken überall. Der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) wurden in der Woche vom 3. bis 9. März 2841 Neuinfektionen gemeldet. Das waren 31 Prozent weniger als in der Woche davor. Hotspot im Verbreitungsgebiet der „Freien Presse“...