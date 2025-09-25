Gefahr für Kinder: Sachsen fordert Rauchverbot im Auto

Mehrere Bundesländer wollen ein Rauchverbot im Auto durchsetzen, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren. Sachsen unterstützt diesen Vorstoß. Die Barmer in Sachsen fordert hingegen ein sogar noch drastischeres Rauchverbot.

Dresden/Berlin. Eine Zigarette im Auto – und schon sind mitfahrende Kinder oder Schwangere nach nur wenigen Minuten einer Rauchbelastung ausgesetzt, die oft um ein Vielfaches höher ist als in einer stark verqualmten Kneipe. Mehrere Bundesländer dringen deshalb erneut auf eine Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes - und wollen das Rauchen im Auto verbieten lassen, wenn Kinder oder Schwangere mit an Bord sind. Bei Verstößen soll dann künftig ein Bußgeld in Höhe von 500 bis 3000 Euro drohen. Über einen entsprechenden Antrag soll der Bundesrat an diesem Freitag abstimmen.

Geundheitsmisterin: Passivrauchen gefährlich

Sachsen unterstützt diesen Vorstoß, Minderjährige und Schwangere vor dem Passivrauchen umfassend zu schützen. Durch das Passivrauchen würden genauso schwere Erkrankungen ausgelöst wie durch das Rauchen selbst, so Ministerin Petra Köpping (SPD) auf Anfrage der „Freien Presse“. Ungeborene und Kinder könnten sich aber selbst nicht davor schützen. Gleichwohl sei allen bewusst, dass ein derartiges Rauchverbot schwierig zu kontrollieren sei, so Köpping. Die Sächsische Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.

Forscher: Eine Million Jugendliche müssen in Deutschland im Auto mitrauchen

Einer Schätzung des Deutschen Krebsforschungszentrums zufolge sind derzeit rund eine Million Minderjähriger in Deutschland Tabakrauch im Auto ausgesetzt. Dabei sei die Passivrauchkonzentration für Minderjährige nirgends so hoch wie als Mitfahrer, so die Forscher. Passivrauchen erhöhe aber das Krebsrisiko deutlich. So erkranken Minderjährige, deren Eltern rauchen, demnach häufiger an Lebertumoren oder Leukämie. Weltweit würden jährlich rund 166.000 Kinder an den Folgen des Passivrauchens sterben, heißt es in dem Gesetzentwurf. Die Länder begründen ihren erneuten Vorstoß nun damit, dass sich die Hoffnung, dass auf freiwilliger Basis im Auto auf das Rauchen verzichtet werde, nicht erfüllt habe.

Vorherige Verbotspläne versandet

Wenn der Bundesrat der geplanten Gesetzesänderung zustimmt, muss der Bundestag darüber beraten. Es gibt aber schon seit Jahren Initiativen der Bundesländer für die Erweiterung des Nichtraucherschutzes. Zuletzt hatte der Bundesrat im März 2022 entschieden, einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen. Im Sommer 2023 lag auch ein Referentenentwurf aus dem Haus des damaligen Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) vor. Die Gesetzesänderung kam aber wegen des Ampel-Aus auf Bundesebene in der letzten Legislaturperiode nicht mehr zustande.

Bundesgesundheitsministerin will Änderung prüfen

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zeigt sich offen für ein Verbot. „Die Zielsetzung der Länderinitiative werden wir auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüfen“, sagte sie der „Berliner Morgenpost“. „Der Gesundheitsschutz insbesondere von Kindern sollte für uns alle höchste Priorität haben und die Rücksichtnahme auf Mitmenschen eine Selbstverständlichkeit sein. Mitinsassen können sich hier nicht entziehen, die Folgen können Schädigungen der Lunge, Atemwegsbeschwerden und Atemwegserkrankungen sein.“ Die Gefahr der Belastung durch Passivrauchen im Auto sei den meisten Menschen aber ohnehin bewusst.

Barmer in Sachsen will umfassendere Verbote

Die Krankenkasse Bramer dringt unterdessen auf weitreichendere Verbote - und drastische Preiserhöhungen. Das Rauchen unerschwinglich zu machen, sei der effektivste Weg, um rauchende Menschen zum Nichtrauchen zu motivieren und nichtrauchende Menschen, insbesondere Jugendliche, vor dem Einstieg ins Rauchen abzuhalten, sagte Sachsens Barmer-Chefin Monika Welfens. Sie plädiert zudem für ein strikteres Rauchverbot im öffentlichen Raum: „Das Rauchen sollte ausschließlich in den eigenen vier Wänden und in ausgewiesenen Bereichen erlaubt sein.“

Frankreich hat strengere Regeln

Andere Länder haben das Rauchverbot schon ausgeweitet. So ist etwa in Frankreich inzwischen das Rauchen an öffentlichen Stränden, Bushaltestellen, in Parks, Ausbildungsstätten und Unterkünften für Minderjährige untersagt. Die britische Regierung hat 2024 strenge Maßnahmen gegen das Rauchen beschlossen. Auch die EU möchte gern das Rauchverbot unter anderem auf Parks, Biergärten, auf Gastro- und Café-Terrassen, Strände, auf die Umgebung von Schulen, Kitas, Krankenhäusern oder Bahnhöfen ausweiten, bis 2040 eine „tabakfreie Generation“ schaffen und die Raucherquote auf unter fünf Prozent drücken. Zigaretten sollen deshalb künftig weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwinden. Während sich das Gros der Mitgliedsstaaten hinter den Vorstoß stellte, enthielt sich Deutschland aber bei dem Votum. Auch der Bundesrat hat die empfohlene Ausweitung des Rauchverbots auf gastronomische Außenbereiche von Restaurants, Bars, Cafés und vergleichbare Umgebungen abgelehnt.

Sachsen lehnt Komplett-Verbot im Freien ab

Das sächsische Sozialministerium selbst lehnt diese EU-Pläne ebenfalls weitgehend ab. Es sei „grundsätzlich gegen eine Überregulierung“, sagte dazu eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage der „Freien Presse“ schon vor einigen Monaten. „Im Freien sind die gesundheitlichen Belastungen andere als in geschlossenen Räumen.“ Das geplante neue Sächsische Nichtraucherschutzgesetz werde deshalb auch nur punktuelle Rauchverbote enthalten, insbesondere etwa auf Kinderspielplätzen. „Nicht aber die in der Empfehlung enthaltenen umfassenden Verbote.“ (juerg)