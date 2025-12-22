„Gesichert rechtsextremistisch“: Sachsens AfD setzt Innenministerium und Verfassungsschutz Ultimatum

Mit einer Abmahnung wird nun die Kölner Kanzlei Höcker im Auftrag der Oppositionspartei aktiv. Worum es dabei geht - und wie das Innenministerium reagiert.

Mit einer Abmahnung geht Sachsens AfD-Landesverband gegen die Einstufung als „gesichert rechtsextremistisch“ und die aus ihrer Sicht rechtswidrige Aufnahme in den Jahresbericht des Landesamts für Verfassungsschutz vor. Sollten Innenministerium und Landesamt bis zum 26. Januar keine entsprechenden Unterlassungserklärungen abgeben, behalte man... Mit einer Abmahnung geht Sachsens AfD-Landesverband gegen die Einstufung als „gesichert rechtsextremistisch“ und die aus ihrer Sicht rechtswidrige Aufnahme in den Jahresbericht des Landesamts für Verfassungsschutz vor. Sollten Innenministerium und Landesamt bis zum 26. Januar keine entsprechenden Unterlassungserklärungen abgeben, behalte man...