Gestoppte Transparenzplattform: Vielleicht später, vielleicht auch nie

Sachsen
In Zeiten politischen Verdrusses würde ein offener Staat der Demokratie guttun. Anscheinend überfordert das die Staatsverwaltung.
Seit gut dreieinhalb Jahren ist klar, dass die Transparenzplattform zum 1. Januar kommen soll. Jetzt vor Bürokratie und plötzlicher Überlastung zu warnen, bebildert etwas anderes: Der Freistaat sieht sich offenbar nicht an ein selbst geschaffenes Gesetz gebunden, wenn er die Voraussetzungen dafür nicht schafft oder aber so verzögert, dass nun...
