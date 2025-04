Großeinsatz nahe Leipzig: Polizei sucht Waffenlager der „Sächsischen Separatisten“

Nach Hinweisen aus dem Umfeld der mutmaßlichen Rechtsterroristen waren Polizeibeamte am Donnerstag im Einsatz.

Brandis.

Zahlreiche Beamte waren laut übereinstimmenden Medienberichten am Donnerstag in der Nähe von Leipzig im Einsatz, um nach Waffenverstecken der Gruppe „Sächsische Separatisten“ zu suchen. Offenbar hatten Hinweise aus dem Umfeld der Neonazis zu der Aktion zwischen Beucha und Brandis geführt.

Die Generalbundesanwaltschaft bestätigte gegenüber der „Freien Presse“ den Einsatz der BKA-Beamten. Mit Verweis auf laufende Ermittlungen gab es am Telefon jedoch keine weiteren Informationen von Pressesprecherin Ines Peterson. Auch unklar blieb zunächst, ob der Einsatz noch laufe oder bereits beendet sei. Was die Suche nach möglichen Waffenverstecken anbelangt, betonte Peterson: „Wir äußern uns nicht dazu, was da im Einzelnen gesucht wird.“ Grund: Dies betreffe Verfahrensdetails.

Laut Bild-Zeitung waren rund 40 Beamte an stillgelegten Bahngleisen auf der Suche nach Verstecken, durchkämmten etwa Hecken und Sträucher.

Gruppe wollte Nazi-Staatssystem errichten

Wie berichtet wurden im vergangenen November acht mutmaßliche Mitglieder der „Sächsischen Separatisten“ festgenommen. Die spätestens im November 2020 gegründete Gruppe soll geplant haben, mit Gewalt Gebiete in Sachsen sowie anderen ostdeutschen Bundesländern zu erobern, um dort letztlich ein an der Nazi-Diktatur angelehntes Staats- und Gesellschaftssystem aufzubauen. Selbst ethnische Säuberungen seien vorgesehen gewesen.

Auch Gebüsche und Sträucher wurden abgesucht. Foto: Bild: Sören Müller/Medienportal-Grimma Auch Gebüsche und Sträucher wurden abgesucht. Foto: Bild: Sören Müller/Medienportal-Grimma

Die Bundesanwaltschaft schrieb nach der Festnahme über die militante Gruppierung: „Ihre Mitglieder verbindet eine tiefe Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Aus Sicht der Vereinigung steht außer Zweifel, dass Deutschland vor dem ‚Kollaps‘ steht und an einem, wenngleich zeitlich noch unbestimmten ‚Tag X‘ der staatliche und gesellschaftliche Zusammenbruch eintreten wird.“

Seit ihrer Gründung habe sich die Vereinigung kontinuierlich auf den aus ihrer Sicht unausweichlichen Systemsturz vorbereitet, so die Bundesanwaltschaft. Die Mitglieder absolvierten demnach wiederholt paramilitärische Trainings mit Kampfausrüstung. „Dabei wurden insbesondere der Häuserkampf, der Umgang mit Schusswaffen, Nacht- und Gewaltmärsche sowie Patrouillengänge eingeübt.“ (phy)