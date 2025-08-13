Hape Kerkeling macht sich in Sachsen mal wieder zum Horst

Lange war es um Horst Schlämmer still. Doch nun ist Hape Kerkelings Kultfigur wieder aufgetaucht - mitten in Sachsen. Was aber hat er dort zu suchen?

Dresden. „Weisse Bescheid, Schätzelein“ oder „Ich habe Rücken“: Mit markigen Sätzen wie diesen hat sich Hape Kerkeling in seiner Paraderolle als kauziger Reporter Horst Schlämmer in die Herzen eines Millionenpublikums gespielt. Doch dann wurde es still um die erfolgreichste Figur des Entertainers und Verwandlungskünstlers. Jetzt aber feiert Horst Schlämmer ein Comeback - und tauchte plötzlich mitten in der Dresdner Altstadt auf.

Horst Schlämmer sucht das Glück

Schnauzbart, schlechte Zähne, wirres Haar und nie um einen Spruch verlegen: So lieben die Fans ihren Horst Schlämmer, den imaginären stellvertretenden Chefredakteur des „Grevenbroicher Tagblatts“. Und genau der hatte jetzt die Faxen dicke. Weil in Deutschland alle Menschen nur noch schlecht drauf sind und niemand mehr lächelt, hat er sich aufgemacht. „Horst Schlämmer sucht das Glück“ - so heißt das neue Road-Movie mit Hape Kerkeling. Irgendwo zwischen Geld, Kühen und Sado-Maso-Studios, zwischen Tegernsee und Sylt, zwischen Köln und Dresden muss sich das Glück ja schließlich verstecken.

Hape Kerkeling ist nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler und Entertainer. Auch seine Bücher „Ich bin dann mal weg“, „Der Junge muss an die frische Luft“ und sein autobiografischer Roman „Pfoten vom Tisch!“ landeten auf den Bestseller-Listen. Bild: Elisa Schu/dpa Hape Kerkeling ist nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler und Entertainer. Auch seine Bücher „Ich bin dann mal weg“, „Der Junge muss an die frische Luft“ und sein autobiografischer Roman „Pfoten vom Tisch!“ landeten auf den Bestseller-Listen. Bild: Elisa Schu/dpa

Dreharbeiten vor dem Dresdner Zwinger

Gedreht hat Hape Kerkeling deshalb nun auch in der sächsischen Landeshauptstadt. Am Dienstag ist er bei Dreharbeiten vor dem Dresdner Zwinger gesichtet worden. „Mehrere gemietete Lastwagen der Filmcrew parkten am Theaterplatz“, berichtete die „Sächsische Zeitung“. „Mittags verschwand das Team zum Essen.“

Sprecherin: Es war schön in Dresden

Eine Sprecherin der beteiligten Filmproduktionsfirma „ARD Degeto“ bestätigte gegenüber der „Freien Presse“ die Dreharbeiten in Dresden. Weitere Einzelheiten nannte sie auch auf Anfrage aber nicht. „Leider haben wir einen sehr eng gesteckten Drehplan mit zahlreichen Drehorten in allen Teilen Deutschlands, weshalb leider keine Pressetermine am Set möglich sind“, erklärte sie - und ließ von der Filmcrew ausrichten: „Es war sehr schön in Dresden.“

Road-Movie quer durch Deutschland

Begonnen hatten die Dreharbeiten zu dem Film „Horst Schlämmer sucht das Glück“ bereits Ende Juli in Nordrhein-Westfalen. Noch bis Anfang September sollen Aufnahmen in Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein folgen. Berichten zufolge soll sich das Filmteam aber auch noch einige weitere Tage in Dresden aufhalten. Eine Anfrage der „Freien Presse“, ob - und ja - für wann und wo genau in der Landeshauptstadt Drehgenehmigungen beantragt worden sind, ließ die Stadt Dresden bis Mittwochnachmittag unbeantwortet.

Im Vorfeld Komparsen mit Fahrrädern für Dresden gesucht

Für den Dreh in Dresden und Umgebung hatte eine Berliner Agentur im Vorfeld „Passanten und Fahrradfahrer“ als Komparsen für 129 Euro Tagesgage gesucht. Einzige Voraussetzung: Die Kandidaten mussten mindestens 18 Jahre alt sein. Die Fahrradfahrer sollten zudem „mit eigenem fahrtauglichem Fahrrad am Set erscheinen, dafür gibt es dann auch nochmal den ein oder anderen Zuschlag“, hieß es.

Horst Schlämmer füllte schon einmal die Kinos

Mit dem neuen Road-Movie hofft Hape Kerkeling an seinen Erfolg aus dem Jahr 2009 anknüpfen zu können. Damals war er als kultiger Reporter in dem Film „Horst Schlämmer – Isch kandidiere!“ zu sehen gewesen. Der Streifen lockte mehr als 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher in die deutschen Kinos. Im vergangenen Jahr hatte Kerkeling nun angekündigt, seinem tapsigen Lokalreporter nach langer Pause zu einem Comeback auf der Leinwand verhelfen zu wollen. Der Kinostart ist laut „ARD Degeto“ für den 26. März 2026 geplant. Als Koproduzenten sind auch Honeybird Film und Leonine Studios beteiligt. Die Film- und Medienstiftung NRW unterstützt das Projekt mit 600.000 Euro.

Meltem Kaptan und Comedy-Star Tahnee mit dabei

Meltem Kaptan hat für ihre schauspielerische Leistung in „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ (2022) zahlreiche Preise gewonnen. Bild: Gerald Matzka/dpa Meltem Kaptan hat für ihre schauspielerische Leistung in „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ (2022) zahlreiche Preise gewonnen. Bild: Gerald Matzka/dpa

Neben Kerkeling stehen Schauspielerin Elena Uhlig und Comedy-Star Tahnee vor der Kamera. Laut Filmförderung wirkt auch Meltem Kaptan in dem neuen Film mit. Kaptan hat für ihre schauspielerische Leistung in „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ (2022) zahlreiche Preise gewonnen. Sie spielt auch in der erfolgreichen Filmreihe „Die Schule der magischen Tiere“ mit. Regie beim neuen Horst-Schlämmer-Film führt Sven Unterwaldt. Der hatte neben zwei „7 Zwerge“-Filmen mit Otto Waalkes ebenfalls entscheidenden Anteil am Kassenschlager „Die Schule der Magischen Tiere“. Für dessen dritten Teil war 2023 auch in Görlitz gedreht worden. (juerg)