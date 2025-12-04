Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Hutzenstube, Après-Ski, Winzerdorf: Vier Weihnachtsmärkte und eine Party, die Sie nicht verpassen dürfen

Der Dresdner Striezelmarkt gehört zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten Sachsens. Doch auch in unserer Region gibt es überraschende, urige und romantische Anziehungspunkte für den Advent.
Der Dresdner Striezelmarkt gehört zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten Sachsens. Doch auch in unserer Region gibt es überraschende, urige und romantische Anziehungspunkte für den Advent. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Nix mit besinnlicher Vorweihnachtszeit: Im „Wilden Hirsch“ in Zwickau trifft sich das Partyvolk.
Nix mit besinnlicher Vorweihnachtszeit: Im „Wilden Hirsch“ in Zwickau trifft sich das Partyvolk. Bild: Ralph Köhler/propicture
Für 100-Meter-Weihnachtsmarkt gibt’s auf dem Kaßberg ganz schön viel zu entdecken: Kunstschmied Benjamin Scholz zum Beispiel war auch schon da.
Für 100-Meter-Weihnachtsmarkt gibt’s auf dem Kaßberg ganz schön viel zu entdecken: Kunstschmied Benjamin Scholz zum Beispiel war auch schon da. Bild: Toni Söll
Sachsen
Hutzenstube, Après-Ski, Winzerdorf: Vier Weihnachtsmärkte und eine Party, die Sie nicht verpassen dürfen
Von Nicole Jähn, Elsa Middeke, Joseph Wenzel, Johanna Eisner, Jan-Dirk Franke
Auf ins Getümmel! Ob Weihnachtsmeile für Familien, urige Hutzenstube oder Weihnachtsparty für heiße Nächte: Hier sind unsere fünf Lieblinge.

Der Duft nach Tannenzweigen, Lagerfeuer und Punsch liegt in der Luft. Die Weihnachtsmeile in der Plauener Elsteraue gleicht jedes Jahr einer Welt wie aus dem Märchenbuch. Samstag und Sonntag ist es wieder soweit. Für Familien mit Kindern bietet dieser Adventsmarkt auf nur 200 Metern zwischen Komturhof und Malzhaus viele Winkel, die zum Entdecken...
