„Ich hatte Schiss davor, was die Leute von mir denken“ – warum drei Mädchen aus Südwestsachsen die Schule schwänzten

Es sind Sommerferien in Sachsen. Drei Mädchen aus Südwestsachsen sind irgendwann auch ohne Ferien nicht in die Schule gegangen – nicht aus Faulheit, sondern aus Angst. Was hat Ihnen geholfen?

Als Miley in der Grundschule war, wurde sie von einem Auto angefahren. Damit fing es an. Sie war eine Weile nicht in der Schule, danach kam sie im Unterricht nicht mehr mit. Der Druck, sagt sie, den verpassten Schulstoff nachzuholen war groß. Zu der Zeit begann auch das Mobbing. Vielleicht war sie nach dem Unfall anders als die anderen, stiller,... Als Miley in der Grundschule war, wurde sie von einem Auto angefahren. Damit fing es an. Sie war eine Weile nicht in der Schule, danach kam sie im Unterricht nicht mehr mit. Der Druck, sagt sie, den verpassten Schulstoff nachzuholen war groß. Zu der Zeit begann auch das Mobbing. Vielleicht war sie nach dem Unfall anders als die anderen, stiller,...