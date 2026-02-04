MENÜ
  • Illegale Geschäfte mit Belarus: Razzia bei sächsischem AfD-Landtagsabgeordneten Jörg Dornau

Die Staatsanwaltschaft Leipzig ließ die Immunität des AfD-Abgeordneten Jörg Dornau aufheben, damit Zollfahnder dessen Räume wegen Verdachts auf Bruch von EU-Sanktionen gegen Belarus durchsuchen können.
Die Staatsanwaltschaft Leipzig ließ die Immunität des AfD-Abgeordneten Jörg Dornau aufheben, damit Zollfahnder dessen Räume wegen Verdachts auf Bruch von EU-Sanktionen gegen Belarus durchsuchen können.
Illegale Geschäfte mit Belarus: Razzia bei sächsischem AfD-Landtagsabgeordneten Jörg Dornau
Von Tobias Wolf
Der Landtag hob am Mittwoch die Immunität des Politikers aus dem Landkreis Leipzig auf. Unmittelbar danach begannen Durchsuchungen seiner Wohn- und Geschäftsräume.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig lässt seit Mittwochvormittag die Wohn- und Geschäftsräume des AfD-Landtagsabgeordneten Jörg Dornau durchsuchen. Der Vorwurf: verbotene Geschäfte mit Belarus. Er soll gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen haben, weil er einem Ausfuhr- oder Verkaufsverbot nach in das Land zuwidergehandelt haben soll. Dornau...
