Illegale Geschäfte mit Belarus: Razzia bei sächsischem AfD-Landtagsabgeordneten Jörg Dornau

Sachsen
Der Landtag hob am Mittwoch die Immunität des Politikers aus dem Landkreis Leipzig auf. Unmittelbar danach begannen Durchsuchungen seiner Wohn- und Geschäftsräume.
Die Staatsanwaltschaft Leipzig lässt seit Mittwochvormittag die Wohn- und Geschäftsräume des AfD-Landtagsabgeordneten Jörg Dornau durchsuchen. Der Vorwurf: verbotene Geschäfte mit Belarus. Er soll gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen haben, weil er einem Ausfuhr- oder Verkaufsverbot nach in das Land zuwidergehandelt haben soll. Dornau...
