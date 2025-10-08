Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • In Sachsens Justiz reichen erstmals Ausbildungsplätze für Jura-Absolventen nicht aus: Fehlt eine „Landeskinderregelung“?

Ermutigt zur wiederholten Bewerbung im Juristischen Vorbereitungsdienst in Sachsen, „auch wenn es beim ersten Mal bedauerlicherweise nicht geklappt hat“: Justizministerin Constanze Geiert (CDU).
Ermutigt zur wiederholten Bewerbung im Juristischen Vorbereitungsdienst in Sachsen, „auch wenn es beim ersten Mal bedauerlicherweise nicht geklappt hat“: Justizministerin Constanze Geiert (CDU). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Ermutigt zur wiederholten Bewerbung im Juristischen Vorbereitungsdienst in Sachsen, „auch wenn es beim ersten Mal bedauerlicherweise nicht geklappt hat“: Justizministerin Constanze Geiert (CDU).
Ermutigt zur wiederholten Bewerbung im Juristischen Vorbereitungsdienst in Sachsen, „auch wenn es beim ersten Mal bedauerlicherweise nicht geklappt hat“: Justizministerin Constanze Geiert (CDU). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsen
In Sachsens Justiz reichen erstmals Ausbildungsplätze für Jura-Absolventen nicht aus: Fehlt eine „Landeskinderregelung“?
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil 35 Jahre nach Einheit und Umbruch besonders viele Richter und Staatsanwälte pensioniert werden, befindet sich Sachsens Justiz im Generationenwechsel. Was Kritiker stört und die Ministerin entgegnet.

Der „Offene Brief an das Oberlandesgericht Dresden“ soll im September verfasst worden sein - und fand als Anhang einer Kleinen Anfrage des Linke-Abgeordneten Rico Gebhardt den Weg ins elektronische Landtagssystem. Darin kritisieren Jura-Absolventen der Universität Leipzig und Rechtsreferendare des Freistaates in teilweise heftigen Worten die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
12.08.2025
4 min.
„Es wäre zu früh, von einer Wende zu sprechen“: Warum Asylverfahren in Sachsen nicht mehr so lange dauern wie im Vorjahr
Will die Maßnahmen zur Verkürzung der Verfahrenszeiten „konsequent fortsetzen und weiter ausbauen“: Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU).
Sachsens Justizministerin vermeldet erste Erfolge bei der Beschleunigung von Asylverfahren. Hält der Trend an?
Tino Moritz
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
25.09.2025
4 min.
Bedrohte Kommunalpolitiker: Sachsen-Initiative zur Strafrechtsverschärfung im Bundesrat
Sachsens Justizministerium rechnet mit einer Zustimmung zur Strafrechtsverschärfung im Bundesrat.
Verrohung, Einschüchterung, Fackelmärsche: Sachsen schlägt erneut eine Verschärfung des Strafgesetzbuches vor, um Ehrenamtliche und Amtsträger besser zu schützen – vor allem vor Angriffen von rechts.
Tobias Wolf
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel