MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Internetnutzer ausspioniert: Instagram-Mutterkonzern Meta wird erneut von Sachsens Oberlandesgericht verurteilt

Meta überwacht das Surfverhalten und intimste Seitenbesuche nicht nur innerhalb seiner Plattformen Instagram und Facebook, sondern sammelt praktisch von jedem Internetnutzer Daten.
Meta überwacht das Surfverhalten und intimste Seitenbesuche nicht nur innerhalb seiner Plattformen Instagram und Facebook, sondern sammelt praktisch von jedem Internetnutzer Daten. Bild: Jens Büttner/dpa
Meta überwacht das Surfverhalten und intimste Seitenbesuche nicht nur innerhalb seiner Plattformen Instagram und Facebook, sondern sammelt praktisch von jedem Internetnutzer Daten.
Meta überwacht das Surfverhalten und intimste Seitenbesuche nicht nur innerhalb seiner Plattformen Instagram und Facebook, sondern sammelt praktisch von jedem Internetnutzer Daten. Bild: Jens Büttner/dpa
Sachsen
Internetnutzer ausspioniert: Instagram-Mutterkonzern Meta wird erneut von Sachsens Oberlandesgericht verurteilt
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schadensersatz für die Kläger, Datensammelverbot für den Social-Media-Riesen: Dresdner Richter setzen neue bundesweite Standards im Umgang mit der illegalen Überwachung von Internetnutzern.

Der US-Konzern Meta muss erneut empfindliche Niederlagen einstecken. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden urteilte am Dienstag zugunsten von sechs Klägern und sprach ihnen jeweils 1500 Euro Schadensersatz zu. Alle hatten Meta-Plattformen wie Facebook und Instagram genutzt, ihr Internet-Surfverhalten war aber auch außerhalb davon mit den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:14 Uhr
1 min.
Unfall bei Karnevalsumzug: Verletzte in kritischem Zustand
Der schwere Unfall passierte beim Mönchengladbacher Veilchendienstagszug.
Eine Ordnerin wird beim traditionellen Veilchendienstagszug in Mönchengladbach von einem Bus erfasst. Ihr Zustand ist kritisch.
03.02.2026
2 min.
Teure Klatsche für Facebook & Co.: Diese sächsischen Gerichtsurteile können Mutterkonzern Meta richtig weh tun
Die Urteile des Dresdner Oberlandesgerichtes dürften auch im kalifornischen Hauptquartier des Meta-Konzerns zur Kenntnis genommen werden, der die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sowie den Messenger WhatsApp betreibt.
Meta häuft illegal massenhaft Nutzerdaten an. Das Oberlandesgericht sprach vier Klägern nun 1500 Euro Schadensersatz zu. Sammelt der Konzern weiter, könnte ihn das 250.000 Euro pro Aufruf im Internet kosten.
Tobias Wolf
21:00 Uhr
3 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge vollziehen letzten Akt der Hauptrunde in Berlin
Bei den Eisbären Juniors Berlin haben die Schönheider Wölfe erneut jubeln dürfen.
Bei den Eisbären Juniors an der Spree hat der Regionalligist aus Schönheide Platz 1 zementiert. Nun warten die Playoffs. Und die Sehnsucht nach dem Titel im Jubiläumsjahr wächst.
Anna Neef
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
03.02.2026
7 min.
Jurist über Meta-Konzern: Krasser als die Stasi, aber profitorientiert
Die Kanzlei von Rechtsanwalt Max Baumeister hat in dieser Woche am Oberlandesgericht Dresden weitreichende Urteile gegen den Facebook-Konzern Meta erwirkt.
In Sachsen sind drei Millionen Menschen von der Dauerüberwachung bei Facebook und Instagram betroffen. Max Baumeisters Kanzlei hat nun vor dem Oberlandesgericht Dresden Urteile mit Signalwirkung gegen den Mutterkonzern erwirkt. Würden genug Menschen klagen, müsste Meta seine Überwachung einstellen, sagt er. Praktisch jedem stünde Schadensersatz zu.
Tobias Wolf
Mehr Artikel