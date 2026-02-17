Internetnutzer ausspioniert: Instagram-Mutterkonzern Meta wird erneut von Sachsens Oberlandesgericht verurteilt

Sachsen
Schadensersatz für die Kläger, Datensammelverbot für den Social-Media-Riesen: Dresdner Richter setzen neue bundesweite Standards im Umgang mit der illegalen Überwachung von Internetnutzern.
Der US-Konzern Meta muss erneut empfindliche Niederlagen einstecken. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden urteilte am Dienstag zugunsten von sechs Klägern und sprach ihnen jeweils 1500 Euro Schadensersatz zu. Alle hatten Meta-Plattformen wie Facebook und Instagram genutzt, ihr Internet-Surfverhalten war aber auch außerhalb davon mit den...
