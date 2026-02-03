Teure Klatsche für Facebook & Co.: Diese sächsischen Gerichtsurteile können Mutterkonzern Meta richtig weh tun

Meta häuft illegal massenhaft Nutzerdaten an. Das Oberlandesgericht sprach vier Klägern nun 1500 Euro Schadensersatz zu. Sammelt der Konzern weiter, könnte ihn das 250.000 Euro pro Aufruf im Internet kosten.

Das Oberlandesgericht Dresden hat am Dienstag weitreichende Urteile gegen Meta gesprochen, den Mutterkonzern von Facebook und Instagram. Es sprach den vier Geschädigten wegen Datenschutzverstößen jeweils 1500 Euro Schadensersatz zu und verpflichtete den US-Konzern dazu, es zu unterlassen, auf Internetseiten und Apps außerhalb der sozialen...