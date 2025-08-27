Kaviar und Beatmusik, Schildkröten und tote Enten: Archive graben neue Details zum Alltag der Wismut-Zeit aus

Die Geschichte der Wismut ist noch lange nicht fertig erzählt. Nun fördern Staatsarchiv und Stasibehörde Akten zu Tage, die unfreiwillig komisch wirken. Aber nur auf den ersten Blick.

Es ist der 7. April 1969. Der Mann von der Parteiorganisation im Kulturhaus „Aktivist“ in Schlema ist sauer. Mächtig sauer. Auf drei Briefseiten, geschrieben an den SED-Bezirkssekretär im damaligen Karl-Marx-Stadt, macht er seinem Ärger Luft. Über Jahre hat sich demnach das Kulturhaus in Schlema im Erzgebirge ein eigenes Tanzorchester... Es ist der 7. April 1969. Der Mann von der Parteiorganisation im Kulturhaus „Aktivist“ in Schlema ist sauer. Mächtig sauer. Auf drei Briefseiten, geschrieben an den SED-Bezirkssekretär im damaligen Karl-Marx-Stadt, macht er seinem Ärger Luft. Über Jahre hat sich demnach das Kulturhaus in Schlema im Erzgebirge ein eigenes Tanzorchester...