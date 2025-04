Berlin/​Dresden 2 min.

Razzia nach Einbruch im Grünen Gewölbe: Nach diesen Männern wird noch gefahndet

Nach der großangelegten Razzia am Dienstagmorgen in Berlin im Zusammenhang mit dem Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden vor etwa einem Jahr suchen Staatsanwaltschaft und Polizei nach zwei...