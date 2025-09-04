Leben auf der Krachmachstraße - Alltag mit der B 174

Sie ist laut, dreckig und vielbefahren: Die B 174 beschäftigt die Menschen, die auf und an ihr leben. Unterwegs zwischen Chemnitz und dem Erzgebirge auf einer der wichtigsten Straßen Sachsens.

Jürgen Uhlig hat mal wieder schlecht geschlafen. Schuld daran ist sie. Sie, das ist nicht etwa seine Frau, sondern die Bundesstraße 174, kurz die B 174. Sitzt Jürgen Uhlig in seinem Garten vor dem Haus, trennen ihn und die Straße circa 15 Meter und eine Lärmschutzwand. Vor dem Lärm schützt ihn die Wand allerdings nur bedingt. Am Nachmittag... Jürgen Uhlig hat mal wieder schlecht geschlafen. Schuld daran ist sie. Sie, das ist nicht etwa seine Frau, sondern die Bundesstraße 174, kurz die B 174. Sitzt Jürgen Uhlig in seinem Garten vor dem Haus, trennen ihn und die Straße circa 15 Meter und eine Lärmschutzwand. Vor dem Lärm schützt ihn die Wand allerdings nur bedingt. Am Nachmittag...