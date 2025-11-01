Lidl, Aldi, Edeka & Co.: Diese Preistricksereien sorgen für Ärger

Verbraucherschützer klagen über häufige Preistricksereien bei Rabattangaben in Werbeprospekten. Gegen den Discounter Lidl gehen sie deshalb gerade juristisch vor. Aber auch Aldi, Edeka und Netto sind deshalb schon verklagt worden.

Chemnitz, Neckarsulm. In ihren Lebensmittelprospekten werben Händler oft mit reduzierten Preisen. Da signalisieren durchgestrichene Preise, dass Kunden zum Beispiel etwas gerade deutlich günstiger bekommen. Verglichen wird dabei mit dem angeblichen „ursprünglichen“ Preis oder einer unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller, der UVP. Doch Verbraucherschützer klagen: Bei diesen Angaben wird oft getrickst. Kunden werden mit scheinbar hohen Rabatten hinters Licht geführt. Die Verbraucherschützer haben Lidl deshalb jetzt erneut verklagt, nachdem sie gegen den Discounter schon im Frühjahr aus demselben Grund juristisch vorgegangen waren. Aber auch Aldi, Edeka und Netto stehen am Pranger.

Werbung mit irreführenden Rabattvergleichen

Eigentlich gelten in Deutschland spätestens seit der Änderung der Preisangabenverordnung 2022 klare Regeln für die Bewerbung von Sonderangeboten. Händler müssen nachvollziehbar angeben, auf welchen Preisen ihre Rabatte basieren, damit Verbraucher Sonderangebote besser beurteilen können. So müssen Händler laut Gesetz bei jeder Bekanntgabe einer Preisermäßigung den günstigsten Preis der letzten 30 Tage angeben. So soll verhindert werden, dass künstlich hohe „alte“ Preise genutzt werden, um Rabatte größer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich sind. Üblicherweise kann deshalb zu Recht angenommen werden, dass der in Rabattangeboten durchgestrichene Preis auch der günstigste Preis der vergangenen 30 Tage ist. Offenbar nehmen es viele Discounter und Supermärkte damit aber nicht so genau. „Uns erreichen regelmäßig Beschwerden von Verbrauchern und Verbraucherinnen, die sich durch Werbung mit angeblichen Rabatten oder Preisreduzierungen getäuscht fühlen“, sagt Niklaas Haskamp von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg auf Anfrage der „Freien Presse“.

Verbraucherschützer gehen gegen Lidl vor

So hat Lidl erst kürzlich wieder in Prospekten für Angebote in seinen Filialen mit durchgestrichenen Preisen geworben, die eigentlich aus dem Online-Shop stammen, um nach Einschätzung der Verbraucher einen höheren Rabatt angeben zu können. Für die Filialen und für den Online-Shop zeichnen allerdings formal zwei unterschiedliche Lidl-Unternehmen verantwortlich. „Juristisch gelten die Onlinepreise damit als Preise eines anderen Unternehmens“, erklärt Niklaas Haskamp. „Wir halten derartige Preiswerbung deshalb für irreführend und rechtlich unzulässig.“

Stein des Anstoßes: Verbraucherschützer halten diese Rabattangabe für „XXL Metzgerfrisch Frische Hähnchenbrustfilet“ oben rechts mit verweis auf eine „Standardverpackung“ in dieser Lidl-Werbung in einem für irreführend und haben den Discounter auf Unterlassung verklagt. Bild: Lidl/Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Stein des Anstoßes: Verbraucherschützer halten diese Rabattangabe für „XXL Metzgerfrisch Frische Hähnchenbrustfilet“ oben rechts mit verweis auf eine „Standardverpackung“ in dieser Lidl-Werbung in einem für irreführend und haben den Discounter auf Unterlassung verklagt. Bild: Lidl/Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Auch Aldi wegen überhöhter Vergleichspreise am Pranger

Lidl ist dabei kein Einzelfall: Auch andere Handelsketten nutzen laut Verbraucherschützern überhöhte Vergleichspreise, um Rabatte attraktiver wirken zu lassen. Zuletzt hatte zum Beispiel auch Netto wegen eines vergleichbaren Verstoßes eine Niederlage vor Gericht erlitten. Dabei ging ein anderes Verfahren zuletzt sogar bis zum Europäischen Gerichtshof (EuGH). Aldi hatte in einem Prospekt eine Ananas als „Preis-Highlight“ beworben. Dem reduzierten Preis (1,49 Euro) wurde ein durchgestrichener Preis (1,69 Euro) gegenübergestellt. Darunter war zwar in kleiner Schrift zu lesen, dass der günstigste Preis der letzten 30 Tage bei 1,39 Euro lag. Das reichte nach Ansicht der Verbraucherschützer und des EuGH aber nicht aus. Niklaas Haskamp: „Wir hoffen, dass mit diesem Urteil endlich ein Dauerärgernis für Verbraucher abgestellt wird: Vorgegaukelte Preisreduzierung durch Preisschaukelei, also das künstliche Heraufsetzen eines Preises, um später mit einer größeren Reduzierung werben zu können.“

So wird sonst noch getrickst

In weiteren Verfahren gegen Discounter ist noch nicht endgültig entschieden worden. Dabei geht es zum Beispiel um Werbung mit Preisen, bei denen sich der angegebene „Rabatt“ auf eine „unverbindlichen Preisempfehlung“ des Herstellers (UVP) bezog, ohne dass der günstige Preis der letzten 30 Tage angegeben wurde. In einem anderen Fall ist Lidl hingegen verklagt worden, weil zum Vergleich für die Preisersparnis eine UVP angegeben worden sein soll, die es nach Recherchen der Verbraucherschützer tatsächlich aber gar nicht gibt. Zudem gehen Verbraucherschützer juristisch gegen eine Lidl-Werbung mit einer angeblichen Preisreduzierung gegenüber einer „Standardverpackung“ vor, bei der nicht ersichtlich sein soll, was diese Standardverpackung eigentlich enthält. Auch Edeka und Netto haben Verbraucherschützer wegen aus ihrer Sicht ähnlicher Preistricksereien schon verklagt. Gegen ein entsprechendes Urteil hat Edeka Berufung eingelegt. Diese Verfahren läuft noch. In einem anderen Verfahren ist Netto hingegen inzwischen wegen irreführender Rabattangaben rechtskräftig auf Unterlassung verurteilt worden. (juerg)