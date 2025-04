Lidl verkauft Blitzerwarner jetzt zum Schnäppchenpreis

Online ist das Angebot beim Discounter Lidl schon vergriffen. Doch ab Donnerstag soll es den Blitzerwarner Co-Driver NO1 jetzt auch in dessen Filialen in Sachsen geben - und zwar zum Schnäppchenpreis. Autofahrer sollten allerdings bei der Nutzung dieses Geräts vorsichtig sein. Sonst drohen Strafen.

Chemnitz.

Lidl bietet ab Donnerstag, den 20. März, in seinen Filialen den Blitzerwarner Co-Driver NO1 von OOONO zum Preis von 29,95 Euro an. Andere Händler verkaufen dieses Gadget deutlich teurer. Beim Discounter sparen Kunden im Vergleich zu anderen Angeboten etwa 10 Euro. Der Co-Driver NO1 ist aber so beliebt, dass er bei Lidl online sogar derzeit schon vergriffen ist. Wann Nachschub für den Online-Shop eintrifft, ist unklar.

Deutlich günstiger als bei anderen Anbietern

Das Angebot in den Lidl-Filialen ist Teil einer größeren Aktion für Autofahrer: Neben dem Blitzerwarner gibt es dort auch ein KFZ-Diagnose- und -Auslesegerät und Kofferraumzubehör für unter 30 Euro. Der OOONO Co-Driver NO1 kostet regulär eigentlich 49,95 Euro. Im Netz wird er aktuell für um die 37 Euro gehandelt.

Im Internet-Shop von Lidl ist der Blitzerwarner Co-Driver NO1 von OOONO schon vergriffen. Bild: Screenshot/Lidl Im Internet-Shop von Lidl ist der Blitzerwarner Co-Driver NO1 von OOONO schon vergriffen. Bild: Screenshot/Lidl

Nutzung von Blitzer-Apps eigentlich verboten

In Deutschland ist die Nutzung von Blitzer-Apps eigentlich verboten. Wer mit einem Blitzer- oder Radarwarner erwischt wird, dem drohen eine Geldstrafe von 75 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Beamte dürfen entsprechende Geräte bei Kontrollen einziehen. Der OOONO Co-Driver NO 1 kann Autofahrer aber in Echtzeit mit einem Piepston vor mehreren auch anderen Gefahren im Straßenverkehr warnen - und ist deshalb legal.

Zusatzfunktionen erlauben Einsatz

„Der OOONO Co-Driver ist ein umfangreicher Verkehrswarner mit vielen sicherheitsrelevanten Funktionen“, wirbt Lidl auf seiner Online-Seite. Aus diesem Grund dürfe das Gerät grundsätzlich betriebsbereit im Auto mitgeführt und während der Fahrt genutzt werden. Das gelte auch für alle anderen Verkehrsassistenten auf dem Markt, sofern sie nicht ausschließlich der Warnung vor Geschwindigkeitskontrollen dienen. Geregelt sei das im Paragraf 23 Absatz 1 (c) der Straßenverkehrsordnung (StVO). Demnach muss die Warnfunktion vor Geschwindigkeitskontrollen während der Fahrt zwar deaktiviert werden. „Die übrigen Funktionen des Geräts dürfen jedoch weiterhin aktiv sein“, so der Discounter. „Die Tatsache, dass eine Funktion während der Fahrt deaktiviert sein muss, ändert jedoch nichts daran, dass das Gerät an sich legal ist. Darüber hinaus ist es dem Fahrer weiterhin erlaubt, sich vor Fahrtantritt oder während Pausen über Geschwindigkeitskontrollen zu informieren.“

Millionen Autofahrer liefern Warnhinweise

Die Daten für die Warnungen vor Blitzern bezieht das Gerät zum einen in Echtzeit über die eigene Community, der Millionen Autofahrer angehören. Zum anderen laufen sie über die Plattform Blitzer.de ein. Daneben können Autofahrer auch selbst Blitzer melden. Darüber hinaus warnt das Gadget auch vor Baustellen, liegen gebliebenen Fahrzeugen oder Unfällen und meldet Polizei- und Feuerwehreinsätze.

Ohne Handy geht nichts

Für die Nutzung des Co-Drivers NO 1 wird ein Handy benötigt. Via Bluetooth wird die Verbindung mit dem OOONO hergestellt. Das Gerät aktiviert dann automatisch die dazugehörige App auf dem Handy, die im Hintergrund läuft. Ein Abonnement oder andere Zusatzkosten gibt es laut Lidl nicht. (juerg)