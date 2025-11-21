Lohn-Plus im Freistaat: Wo die Sachsen das meiste Geld nach Hause bringen – und welcher Kreis die rote Laterne trägt

In den vergangenen Jahren sind die Löhne in Sachsen stark gestiegen. Auch gegenüber Westdeutschland hat der Freistaat aufgeholt. Innerhalb Sachsens bleiben die Unterschiede enorm.

Im Osten Deutschlands sind die Löhne seit 2012 stärker gestiegen als in den westlichen Bundesländern. Das berichtet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Demnach verdienten sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2012 in Ostdeutschland noch 26 Prozent weniger als im Westen. Im Jahr 2024 war dieser... Im Osten Deutschlands sind die Löhne seit 2012 stärker gestiegen als in den westlichen Bundesländern. Das berichtet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Demnach verdienten sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2012 in Ostdeutschland noch 26 Prozent weniger als im Westen. Im Jahr 2024 war dieser...