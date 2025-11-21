Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Lohn-Plus im Freistaat: Wo die Sachsen das meiste Geld nach Hause bringen – und welcher Kreis die rote Laterne trägt

Die sogenannte Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland ist in den vergangenen Jahren kleiner geworden.
Die sogenannte Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland ist in den vergangenen Jahren kleiner geworden. Bild: IMAGO/Steinach
Die sogenannte Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland ist in den vergangenen Jahren kleiner geworden.
Die sogenannte Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland ist in den vergangenen Jahren kleiner geworden. Bild: IMAGO/Steinach
Sachsen
Lohn-Plus im Freistaat: Wo die Sachsen das meiste Geld nach Hause bringen – und welcher Kreis die rote Laterne trägt
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den vergangenen Jahren sind die Löhne in Sachsen stark gestiegen. Auch gegenüber Westdeutschland hat der Freistaat aufgeholt. Innerhalb Sachsens bleiben die Unterschiede enorm.

Im Osten Deutschlands sind die Löhne seit 2012 stärker gestiegen als in den westlichen Bundesländern. Das berichtet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Demnach verdienten sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2012 in Ostdeutschland noch 26 Prozent weniger als im Westen. Im Jahr 2024 war dieser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
2 min.
Zecken: Erneut Anstieg bei Borreliose-Meldungen in Chemnitz, FSME aber rückläufig
Der Gemeine Holzbock ist die am weitesten verbreitete Zeckenart Europas.
In Chemnitz sind im vergangenen Jahr mehr Menschen an Borreliose erkrankt als zuvor. Die Fallzahlen bei FSME sanken dafür. Immer mehr Chemnitzer lassen sich dagegen impfen.
Erik Anke
07:00 Uhr
1 min.
Chemnitzer Professor zum fünften Mal unter den meistzitierten der Welt
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt forscht und lehrt seit 2022 an der TU Chemnitz.
Die TU Chemnitz stellt erneut einen der einflussreichsten Forscher der Welt. Das ergab ein aktuelles Ranking.
Erik Anke
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
Mehr Artikel