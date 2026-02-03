Meta spioniert Internetnutzer aus: „Krasser Fall von Wirtschaftskriminalität“

Dresden. In Sachsen sind drei Millionen Menschen von der Dauerüberwachung bei Facebook und Instagram betroffen. Max Baumeisters Kanzlei hat nun vor dem Oberlandesgericht Dresden Urteile mit Signalwirkung gegen den Mutterkonzern erwirkt. Würden genug Menschen klagen, müsste Meta seine Überwachung einstellen, sagt er. Praktisch jedem stünde Schadensersatz zu.

FP: Herr Baumeister, kann Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram mehr als Bundesnachrichtendienst und Polizei?