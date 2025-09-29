Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Mittelsachsen bekommt ein Bürgerwindrad: Ein Dorf im Norden Sachsens zeigt, wie es gehen kann

Vorbild für Mittelsachsen: Jan Stoye und Kristina Wittig am Windrad der Energiegenossenschaft egNEOS im Windpark Streumen in der Gemeinde Wülknitz.
Vorbild für Mittelsachsen: Jan Stoye und Kristina Wittig am Windrad der Energiegenossenschaft egNEOS im Windpark Streumen in der Gemeinde Wülknitz. Bild: Ulf Dahl
Vorbild für Mittelsachsen: Jan Stoye und Kristina Wittig am Windrad der Energiegenossenschaft egNEOS im Windpark Streumen in der Gemeinde Wülknitz.
Vorbild für Mittelsachsen: Jan Stoye und Kristina Wittig am Windrad der Energiegenossenschaft egNEOS im Windpark Streumen in der Gemeinde Wülknitz. Bild: Ulf Dahl
Sachsen
Mittelsachsen bekommt ein Bürgerwindrad: Ein Dorf im Norden Sachsens zeigt, wie es gehen kann
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Wülknitz bei Riesa steht Sachsens erstes genossenschaftliches Windrad. Bei Freiberg soll es bald ein zweites geben. Wie kann Bürgerbeteiligung bei der Energiewende helfen?

Jan Stoye fährt gern Fahrrad. Früher störte es ihn, wenn der Wind ihm dabei gar zu doll ins Gesicht blies. Heute freut er sich über jedes Lüftchen. Der Mann aus Dresden läuft über einen regennassen Acker und sperrt die Tür zu einem riesigen Betonturm auf. Es ist ein grauer Tag im Frühherbst, der Himmel völlig mit Wolken verhangen: kein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
23.09.2025
3 min.
In Burkersdorf bei Frauenstein ist ein Bürgerwindrad geplant: Was hat es damit auf sich?
Carsten Kiesshauer (Sabowind), Kristina Witting (Wir machen Energie eG) und Jan Stoye (Egneos) nach einem Arbeitstreffen in Freiberg.
Zwei Genossenschaften im Erzgebirge wollen es Bürgern leicht machen, sich am Ertrag Erneuerbarer Energien zu beteiligen. So funktioniert ihr Modell.
Siiri Klose
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
29.09.2025
2 min.
Niederbobritzsch: Bürger-PV-Anlage geht ans Netz
Die PV-Anlage in Niederbobritzsch hat knapp 100 Kilowatt Spitzenleistung.
Die Bürgerenergiegenossenschaft „Wir machen Energie“ hat ihre dritte Sonnenstromanlage in Betrieb genommen. Welche Pläne haben die rund 250 Mitglieder darüber hinaus?
Steffen Jankowski
Mehr Artikel