Nach Absturz von Bundeswehr-Hubschrauber: Kampfjet hilft bei Suche nach Vermisstem

Am Dienstagvormittag ist es im Kreis Leipzig zu einem Hubschrauber-Unglück gekommen. Die Luftwaffe bestätigte, dass eine Maschine in die Mulde gestürzt war. Zwei Tote konnten geborgen werden, die Suche nach einer dritten Person läuft.

Grimma. Nahe Grimma (Kreis Leipzig) ist am Dienstag ein Hubschrauber abgestürzt. Das bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe gegenüber der „Freien Presse“ am Telefon: „Ein Luftwaffen-Hubschrauber ist im militärischen Flugbetrieb über Grimma abgestürzt und in einen Fluss gefallen.“

Weitere Informationen gab es zunächst nicht, der Sprecher verwies auf die laufenden Ermittlungen. Gegen 11.30 Uhr hatten Paddler Wrackteile der Maschine in der Mulde gefunden, einem Nebenfluss der Elbe. Die Teile trieben nahe der Schmorditzer Straße, so ein Sprecher der Leipziger Polizei gegenüber unserer Redaktion.

Die Kabine des verunglückten Hubschraubers. Bild: Sören Müller Die Kabine des verunglückten Hubschraubers. Bild: Sören Müller

Anwohner berichtet von Knall

Gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtete ein Anwohner von einem lauten Knall vor dem Absturz.

Die Suche nach den Insassen der Maschine laufe, mehrere Wehren sind derzeit dabei, auslaufendes Kerosin mittels Ölsperre aufzuhalten. Laut Zeitung begannen gegen 13 Uhr Militärangehörige, die Unglücksstelle weiträumig abzusperren.

Die Polizei bestätigte unserer Redaktion, dass rund um die Unglücksstelle ein militärischer Sperrbereich errichtet wurde.

Hubschrauberteile treiben in der Mulde. Bild: Sören Müller Hubschrauberteile treiben in der Mulde. Bild: Sören Müller

Derzeit sind mehrere Einsatzkräfte der Polizei aus Grimma, der Bundespolizei, der Feuerwehr sowie der Wasserschutzpolizei vor Ort, auch Taucher sind im Einsatz.

Durch das Luftfahrtbundesamt wurde eine Flugverbotszone von zwei nautischen Meilen um den Fundort eingerichtet.

Unglück geschah bei Übungsflug

Am späteren Nachmittag berichtete eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums der „Freien Presse“, dass das Unglück bei einem Übungsflug geschah. Die Maschine befand sich demnach „im Flugbetrieb der Bundeswehr“.

Sie bestätigte den eingerichteten militärischen Sicherheitsbereich an der Unglücksstelle und informierte dazu: „Wir geben den zivilen und militärischen Rettungs- und Ermittlungskräften den Raum das zu tun, was sie machen müssen.“

Weitere Angaben - etwa zur Zahl der Insassen oder zum Fliegerhorst, von dem die Maschine gestartet war - gab es zunächst nicht. Im Laufe des Tages will das Ministerium mehr Informationen liefern.

Zwei Tote geborgen, ein Mensch vermisst

Am späten Abend äußerte sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor Ort zu dem Unglück.

Demnach kamen bei dem Absturz zwei Menschen ums Leben, eine weitere Person wird noch vermisst. Die Toten waren Angehörige des Hubschraubergeschwaders 64 aus Holzdorf an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Die Toten wurden am Abend aus der Mulde geborgen. Den Familien und Freunden der verstorbenen Soldaten sprach Pistorius seine Anteilnahme aus: „Ich bin zutiefst betroffen über das jähe Ende von zwei jungen Leben hier im Dienste der Bundeswehr.“ Und: „Den Angehörigen der vermissten Person wünsche ich in diesen schweren Stunden viel Kraft.“

Der Minister bedankte sich für den Einsatz der mehr als 200 Kräfte vor Ort. Nun werde der General Flugsicherheit in der Bundeswehr die Untersuchung leiten, die aufklären soll, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU, l.) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Abend in Grimma. Bild: Sebastian Willnow/dpa Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU, l.) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Abend in Grimma. Bild: Sebastian Willnow/dpa

Holger Neumann, der Generalleutnant der Luftwaffe sprach in Grimma von einem „schwarzen Tag für die Luftwaffe, aber auch für mich persönlich“.

Schuster: Setzen alles daran, dritte Person zu finden

Was den Unglücksflug anbelangt, erklärte Neumann: „Die sehr erfahrene Besatzung startete heute Morgen gegen 9 Uhr zu einem Trainingsflug im niedrigen Höhenband.“ Um 11.30 Uhr sei die Maschine vom Typ EC-135 dann als vermisst gemeldet worden. Den Hubschrauber hatte die Bundeswehr für Ausbildungszwecke angemietet.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) versprach in Grimma: „Wir setzen jetzt mit der Polizei, der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und der Bundeswehr alles daran, die dritte Person zu suchen.“ Die Suche laufe noch bis Mitternacht - Boote mit Sonargeräten sowie Hubschrauber mit Wärmebildkameras seien im Einsatz.

Eurofighter überflog Absturzstelle - keine Person gefunden

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Eurofighter der Luftwaffe die Unglücksstelle überflogen. Dies bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe gegenüber der „Freien Presse“. Laut Sprecher war der Flieger mit Aufklärungstechnik ausgerüstet, einem sogenannten „Wärmepod“.

In der Nacht auf Dienstag suchte ein speziell ausgerüsteter Eurofighter die Unglücksstelle. Bild: Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa In der Nacht auf Dienstag suchte ein speziell ausgerüsteter Eurofighter die Unglücksstelle. Bild: Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mit der darin enthaltenen Kamera können aus der Luft Wärmebildaufnahmen angefertigt werden, so der Sprecher weiter. „Mit dem Eurofighter können wir große Flächen in deutlich kürzerer Zeit absuchen als das mit einem Hubschrauber möglich wäre.“

Die Aufnahmen seien nach der Landung ausgewertet worden, jedoch: „Die vermisste Person wurde meines Wissens nicht aufgefunden.“ Weitere Flüge mit dem Kampfjet seien geplant.

Mehr Einsatzkräfte vor Ort

Auf die Suchmaßnahmen angesprochen berichtete eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministerin unserer Redaktion am frühen Nachmittag: „Ein Kamerad gilt nach wie vor als vermisst, die Suche läuft weiter.“ Auch sei inzwischen mehr ziviles und militärisches Personal vor Ort im Einsatz als noch am Dienstag.

Genaue Zahlen konnte sie nicht nennen, betonte jedoch, wie dankbar und gerührt man von der Hilfe der zivilen Einsatzkräften etwa von Polizei und Feuerwehr bei der Suche nach dem Kameraden sei.

Kripo sucht Zeugen des Absturzes

Die Kriminalpolizei Leipzig unterstützt im Auftrag der Bundeswehr die Ermittlungen zum Unfallhergang, welche nach Angaben der Kripo noch ganz am Anfang stehen. Dafür suchen die Beamten Zeugen des gestrigen Absturzes.

„Insbesondere sind die Geschehnisse vor dem Absturz von Interesse“, so die Beamten am Mittwochnachmittag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Dimitroffstraße 1 in Leipzig) und der Nummer 0341 966-46666 zu melden. Zudem können Hinweise auch anonym auf dem Hinweisportal der Polizei Sachsen hinterlassen werden.

Während die Suche am Abend weiterging, informierte die Luftwaffe darüber, dass die Bergung des abgestürzten EC-135 begonnen habe und man den Abtransport vorbereite. Die weiteten Untersuchungen am Wrack werden demnach in Holzdorf durchgeführt. (phy)