Nach Razzia in Sachsen: Anklage gegen mutmaßliche Neonazi-Terrortruppe

Sachsen
Der Prozess soll im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden stattfinden. Drei der Beschuldigten sind Ex-AfD-Lokalpolitiker, zwei waren bei einem AfD-Landtagsabgeordneten beschäftigt.
Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen die Neonazi-Gruppe „Sächsische Separatisten“ wegen Terrorverdachts erhoben. Alle Angeschuldigten seien „zudem wegen der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens angeklagt“, so die Bundesanwaltschaft.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.