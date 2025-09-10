Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach der Festnahme der mutmaßlichen Rechtsterroristen bringen Polizisten die Verdächtigen im November 2024 zum Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
Nach der Festnahme der mutmaßlichen Rechtsterroristen bringen Polizisten die Verdächtigen im November 2024 zum Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Bild: Rene Priebe/dpa
Sachsen
Nach Razzia in Sachsen: Anklage gegen mutmaßliche Neonazi-Terrortruppe
Redakteur
Von Tobias Wolf
Der Prozess soll im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden stattfinden. Drei der Beschuldigten sind Ex-AfD-Lokalpolitiker, zwei waren bei einem AfD-Landtagsabgeordneten beschäftigt.

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen die Neonazi-Gruppe „Sächsische Separatisten“ wegen Terrorverdachts erhoben. Alle Angeschuldigten seien „zudem wegen der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens angeklagt“, so die Bundesanwaltschaft.
