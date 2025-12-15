Oberlandesgericht eröffnet Verfahren gegen Neonazi-Truppe „Sächsische Separatisten“

Sachsen
Acht junge Männer sitzen wegen Terrorverdachts seit einem Jahr in Untersuchungshaft. Sie sollen einen Nazi-Staat, ethnische Säuberungen und die Tötung von Politikern geplant haben. Zwei der Männer arbeiteten für einem AfD-Landtagsabgeordneten.
Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts hat das Verfahren gegen die mutmaßliche Neonazi-Terrorgruppe „Sächsische Separatisten eröffnet. Dies teilte das Gericht am Montag in Dresden mit. Acht junge Männer aus Sachsen sollen sich auf einen „Tag X“ vorbereitet haben, an dem sie mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen und anderen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.