Terrorverdacht: Neonazi-Truppe „Sächsische Separatisten“ ab Ende Januar vor Gericht

Sachsen
Politikermorde, ethnische Säuberungen: Vor dem Oberlandesgericht müssen sich acht junge Männer verantworten, die einen Staat wie das Dritte Reichs errichten wollten. Fast 70 Verhandlungstage sind bisher geplant.
Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen beginnt Ende Januar der Prozess gegen die mutmaßliche Neonazi-Terrortruppe „Sächsische Separatisten“ vor dem Oberlandesgericht in Dresden. Dies teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Die angeklagten acht jungen Männer aus Sachsen müssen sich wegen „mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.