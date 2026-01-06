Terrorverdacht: Neonazi-Truppe „Sächsische Separatisten“ ab Ende Januar vor Gericht

Politikermorde, ethnische Säuberungen: Vor dem Oberlandesgericht müssen sich acht junge Männer verantworten, die einen Staat wie das Dritte Reichs errichten wollten. Fast 70 Verhandlungstage sind bisher geplant.

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen beginnt Ende Januar der Prozess gegen die mutmaßliche Neonazi-Terrortruppe „Sächsische Separatisten" vor dem Oberlandesgericht in Dresden. Dies teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Die angeklagten acht jungen Männer aus Sachsen müssen sich wegen „mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer...