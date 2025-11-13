Nächste wichtige Brücke in Sachsen bröckelt: Verkehrseinschränkungen auf der B 2 nach Leipzig bereits ab morgen

Die Spannbetonbrücke über den Agra-Park Markkleeberg gilt schon lange als baufällig. Neueste Untersuchungsergebnisse zwingen die Behörden zum umgehenden Handeln. Erste Einschränkungen gelten bereits ab Freitag.

Ab Freitag können Autos die Agra-Brücke nur noch auf einem Fahrstreifen pro Richtung befahren, das teilte das Staatsministerium für Infrastruktur in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend mit. Die entnommenen Proben am Spannstahl ergaben, dass die Brücke dringend entlastet werden müsse. Ab Freitag können Autos die Agra-Brücke nur noch auf einem Fahrstreifen pro Richtung befahren, das teilte das Staatsministerium für Infrastruktur in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend mit. Die entnommenen Proben am Spannstahl ergaben, dass die Brücke dringend entlastet werden müsse.