Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Nächste wichtige Brücke in Sachsen bröckelt: Verkehrseinschränkungen auf der B 2 nach Leipzig bereits ab morgen

Die Brücke über die B 2 in Markkleeberg gilt als wichtigste Zufahrt nach Leipzig aus Richtung Chemnitz und Zwickau. Für Lkw, Busse und schwere Wohnmobile wird sie gesperrt.
Die Brücke über die B 2 in Markkleeberg gilt als wichtigste Zufahrt nach Leipzig aus Richtung Chemnitz und Zwickau. Für Lkw, Busse und schwere Wohnmobile wird sie gesperrt. Bild: Sebastian Willnow/dpa/Archiv
Eine Prüfung im Dezember hatte keine größeren Beschränkungen des Verkehrs auf der Brücke ausgelöst. Das ist nun anders.
Eine Prüfung im Dezember hatte keine größeren Beschränkungen des Verkehrs auf der Brücke ausgelöst. Das ist nun anders. Bild: Jan Woitas/dpa
Lieber heute weg als morgen: Die Brücke im Agra-Park ist der Stadt Markkleeberg ein Dorn im Auge. Doch die bevorzugte Tunnellösung ist noch längst nicht in Sack und Tüten.
Lieber heute weg als morgen: Die Brücke im Agra-Park ist der Stadt Markkleeberg ein Dorn im Auge. Doch die bevorzugte Tunnellösung ist noch längst nicht in Sack und Tüten. Bild: Jan Woitas/dpa
Die Brücke über die B 2 in Markkleeberg gilt als wichtigste Zufahrt nach Leipzig aus Richtung Chemnitz und Zwickau. Für Lkw, Busse und schwere Wohnmobile wird sie gesperrt.
Die Brücke über die B 2 in Markkleeberg gilt als wichtigste Zufahrt nach Leipzig aus Richtung Chemnitz und Zwickau. Für Lkw, Busse und schwere Wohnmobile wird sie gesperrt. Bild: Sebastian Willnow/dpa/Archiv
Eine Prüfung im Dezember hatte keine größeren Beschränkungen des Verkehrs auf der Brücke ausgelöst. Das ist nun anders.
Eine Prüfung im Dezember hatte keine größeren Beschränkungen des Verkehrs auf der Brücke ausgelöst. Das ist nun anders. Bild: Jan Woitas/dpa
Lieber heute weg als morgen: Die Brücke im Agra-Park ist der Stadt Markkleeberg ein Dorn im Auge. Doch die bevorzugte Tunnellösung ist noch längst nicht in Sack und Tüten.
Lieber heute weg als morgen: Die Brücke im Agra-Park ist der Stadt Markkleeberg ein Dorn im Auge. Doch die bevorzugte Tunnellösung ist noch längst nicht in Sack und Tüten. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Nächste wichtige Brücke in Sachsen bröckelt: Verkehrseinschränkungen auf der B 2 nach Leipzig bereits ab morgen
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Spannbetonbrücke über den Agra-Park Markkleeberg gilt schon lange als baufällig. Neueste Untersuchungsergebnisse zwingen die Behörden zum umgehenden Handeln. Erste Einschränkungen gelten bereits ab Freitag.

Ab Freitag können Autos die Agra-Brücke nur noch auf einem Fahrstreifen pro Richtung befahren, das teilte das Staatsministerium für Infrastruktur in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend mit. Die entnommenen Proben am Spannstahl ergaben, dass die Brücke dringend entlastet werden müsse.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
1 min.
Brücken-Check bei Leipzig: Labor untersucht Agra-Bauwerk
Die Agra-Brücke bei Leipzig wird umfangreich untersucht. (Archivbild)
An der Agra-Brücke bei Leipzig werden Proben aus Beton und Spannstahl genommen. Das Labor soll klären, wie es um die Bausubstanz steht. Erste Ergebnisse gibt es Ende des Jahres.
12:50 Uhr
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
12:43 Uhr
2 min.
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Eine UN-Friedensmission ist noch nicht beschlossen, aber Indonesien denkt schon an seinen Beitrag dazu. (Archivbild)
Noch gibt es keine UN-Friedensmission für den Gazastreifen. Doch Indonesien betont schon seit geraumer Zeit seine Bereitschaft, beim Wiederaufbau zu helfen. Jetzt wird es konkreter.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
07.11.2025
2 min.
Agra-Brücke bei Leipzig wird genauer untersucht
Die Agra-Brücke bei Leipzig wird unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Wie steht es um die Agra-Brücke südlich von Leipzig? Das wird ab heute untersucht. Worauf sich Autofahrer deswegen einstellen müssen.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel