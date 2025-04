Neue Allianzen in Sachsen: Wenn AfD und BSW im Landtag zusammen stimmen

Mit Anträgen zu Reparaturbonus und Renten-Besteuerung schien das BSW diese Woche kurz davor zu sein, sich im Landtag gegen das schwarz-rote Regierungslager durchzusetzen. Aber dann kam es doch anders.

Sachsens CDU/SPD-Minderheitskoalition ist jetzt 100 Tage im Amt. Die am Donnerstag dazu versandte Pressemitteilung in eigener Sache wies zwar eine stattliche Überlänge auf, da alle Ministerien mit ihren Schwerpunktvorhaben aufgelistet waren. Die eigentliche Nachricht aber fehlte: Überstimmt wurde das Regierungslager im Landtag in diesen 100...