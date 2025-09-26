Neue Quote in Sachsen: Wie viele Studienplätze für angehende Zahnärzte auf dem Land reserviert werden sollen

Sachsen
Nach dem Vorbild der Landarztquote ist ab dem Wintersemester 2026/27 auch für angehende Zahnärzte ein Kontingent an Studienplätzen geplant.
Sachsen steht vor der Einführung einer „Landzahnarztquote“. Nach einem frisch in den Landtag eingebrachten Gesetzentwurf der beiden Koalitionsfraktionen CDU und SPD und des BSW soll sie erstmals zum Wintersemester 2026/27 zur Anwendung kommen. Demnach ist vorgesehen, bis zu 9 der insgesamt 109 Studienplätze an der Universität Leipzig (53)...
