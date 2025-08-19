Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dresden im August 2018: Terence Hill bei der Deutschlandpremiere seines Films „Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück“.
Dresden im August 2018: Terence Hill bei der Deutschlandpremiere seines Films „Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück“. Bild: Sebastian Kahnert/ZB/dpa
Sachsen
Neues Terence-Hill-Lokal eröffnet in Dresden - Kommt der Star nach Sachsen?
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit seinem Filmpartner Bud Spencer teilte er Kopfnüsse, Ohrfeigen und Dampfhammer aus, nun eröffnet in Sachsens Landeshauptstadt ein Lokal in seinem Name. Er selbst wirbt dafür bereits im Netz.

Dresden.

„Locke, ich glaub, ich muss Dir noch nen Satz heiße Ohren verpassen“: Die Sprüche, die Terence Hill in der Westernkomödie „Mein Name ist Nobody“ zum Besten gibt, sind Kult. Nun eröffnet in Dresden ein Lokal im Namen des 86-Jährigen – ob das ähnlich kultig wird?

Hill (bürgerlich: Mario Girotti) kam zwar 1939 in Vendig zur Welt, hat aber familiäre Wurzeln in Sachsen. Seine Mutter stammte aus Lommatzsch bei Dresden, wohin seine Familie 1943 zog. Hier erlebte der kleine Mario etwa die schweren Luftangriffe auf Dresden im Zweiten Weltkrieg.

Hill: „Ich bin ein Sachse“

Nach dem Krieg zogen die Girottis wieder nach Italien, doch Lommatzsch bleibt der bekannte Schauspieler bis heute verbunden: Er ist Ehrenbürger der Gemeinde, 2019 eröffnete dort ihm zu Ehren das Terence-Hill-Museum. „Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es gerne wieder: Ich bin ein Sachse“, betonte Hill vor wenigen Jahren gegenüber der „Sächsischen Zeitung“ (SZ).

 

Neben flotten Sprüchen und ordentlich Kloppe ging es in den Filmen Hills mit seinem Partner Bud Spencer vor allem ums Essen. Insbesondere Bohnen mit Speck gingen in ihren Western-Komödien immer.

Und da knüpft nun das Lokal „Nobody“ an. Angelehnt an Hills berühmten Streifen eröffnet es am 22. August in Dresden, wie die SZ berichtet.

Saloon-Atmosphäre und Requisiten

Das „Nobody“ eröffnet an der Wilsdruffer Straße, soll innen und außen für insgesamt rund 260 Gäste Platz bieten. Im Restaurant dreht sich alles um den Schauspiel-Star, dessen Familie Mitsprache hatte. „Die Familie entscheidet, was wir machen dürfen und was nicht“, so Geschäftsleiterin Maria Winkler.

Im Inneren erwartet die Gäste unter anderem eine Whisky-Lounge, ein Souvenirshop sowie eine Ausstellung mit Film-Requisiten. Das alles in Saloon-Atmosphäre. Fans von Bohnen mit Speck müssen jedoch stark sein: Im „Nobody“ gibt es vegetarische Küche, also: Nix is‘ mit Speck.

Die Speisekarte sei angelehnt an Hills eigene Ernährungsweise: Er lebt seit langen Jahren vegetarisch.

Kommt der Star nach Dresden?

Bleibt die Frage: Kommt der Schauspieler selbst zur Eröffnung nach Dresden? „Das können wir nicht mit Sicherheit sagen“, so Winkler. Eingeladen sei er. Jedoch kollidiere ein Filmprojekt von Terence Hill mit dem Eröffnungstermin. Vielleicht kommt er aber auch spontan vorbei?

Auf seinem Instagram-Account rührte er auf jeden Fall die Werbetrommel für das Lokal: „Der feinste Fressladen zwischen hier und San Francisco öffnet höchst offiziell seine Pforten.“ (phy)

