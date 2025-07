Neuregelung fürs Handgepäck geplant: EU will Gebühren-Tricksereien der Fluggesellschaften aushebeln

Wer in Leipzig oder Dresden in ein Flugzeug steigt, muss bei den meisten Airlines fürs Handgepäck extra zahlen – lediglich eine kleine Tasche, die unter den Sitz passt, ist im Ticket inbegriffen. Verbraucherschützer und EU-Parlamentarier wollen das jetzt ändern.

Leipzig Dresden. Wer kennt das nicht: Man vergleicht aufwändig Dutzende Flüge im Internet miteinander, findet endlich den vermutlich günstigsten - und muss dann feststellen, dass man für einen Trolley als Handgepäck an Bord noch einmal kräftig draufzahlen soll. 50 Euro oder mehr sind da für Hin- und Rückflug schnell mal zusätzlich weg. Oder man bucht gleich das Aufgabegepäck hinzu, das in der Regel aber noch teurer ist. Doch jetzt machen Verbraucherschützer Druck.

Easyjet, Ryanair & Co.: Verbraucherschützer wollen einheitliche Gepäckregeln

So hat der europäische Verbraucherschutz-Verband BEUC bei der EU-Kommission eine offizielle Beschwerde gegen sieben Billigflug-Gesellschaften eingereicht, die aktuell pro Passagier lediglich eine kleine Tasche für Dinge des persönlichen Bedarfs kostenfrei zulassen. Zwar darf laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2014 für Handgepäck auch bei günstigsten Tickets keine zusätzliche Gebühr erhoben werden, solange es „angemessene Vorgaben“ zu Größe und Gewicht erfülle. Das Problem ist aber, dass es die vom Gericht verlangten Vorgaben in der EU bis heute nicht gibt. Die Verbraucherschützer fordern die EU deshalb nun auf, genauere Vorschriften einzuführen: So solle festgelegt werden, bis zu welcher Größe ein Handgepäckstück als angemessen gilt und welche Leistungen ein Ticket zwingend abdecken muss. Die Klage des BEUC richtet sich gegen die Grundtarife der Gesellschaften Easyjet, Ryanair, Norwegian, Transavia, Voltea, Vueling und Wizz Air. Nach den Untersuchungen der Verbraucherschützer verlangen diese zwischen 6 und 75 Euro für ein zusätzliches Gepäckstück in der Kabine.

Handgepäck ist nicht gleich Handgepäck: Bei den meisten Airlines dürfen Kabinenkoffer nur gegen eine Zusatzgebühr mit an Bord genommen werden. Bild: Andrea Warnecke/dpa Handgepäck ist nicht gleich Handgepäck: Bei den meisten Airlines dürfen Kabinenkoffer nur gegen eine Zusatzgebühr mit an Bord genommen werden. Bild: Andrea Warnecke/dpa

Das verlangen Airlines fürs Handgepäck ab Leipzig

Aktuell verfahren die meisten Airlines nach Recherchen der „Freien Presse“ tatsächlich mit dem Handgepäck, wie es ihnen gefällt. Das gilt selbst für die zulässigen Höchstmaße, die mitgenommen werden dürfen. Wer etwa mit Condor von Leipzig nach Hurghada fliegen will, muss zum Beispiel für einen Trolley an Bord (max. 55 × 40 × 20 cm, 8 kg) in einen teureren Tarif wechseln. Der kostet dann 14,99 Euro pro Flug extra. Wer mit Wizz Air hingegen von Leipzig nach Bukarest abhebt, muss für einen Kabinenkoffer (bis 55 cm x 40 cm x 23 cm, 10 kg) zum Beispiel das „Wizz Smart“-Paket für 32,76 Euro hinzubuchen. Die Lufthansa-Tochter Eurowings fordert sogar noch mehr: Auf der Strecke von Leipzig nach Mallorca sind das für das große Handgepäck (bis 8 kg) zum Beispiel 34 Euro pro Strecke. Noch kräftiger langt aber Easyjet für den Kabinenkoffer (max. 15 kg) mit bis zu 40 Euro pro Strecke zu.

Mit Zusatzleistungen wie dem kostenpflichtigen Handgepäck macht Ryanair inzwischen einen Großteil des Gesamtumsatzes. Bild: Thomas Banneyer/dpa Mit Zusatzleistungen wie dem kostenpflichtigen Handgepäck macht Ryanair inzwischen einen Großteil des Gesamtumsatzes. Bild: Thomas Banneyer/dpa

4,7 Milliarden Euro: So lukrativ ist das Zusatzgeschäft für Ryanair

Für die Fluggesellschaften ist das ein lukratives Geschäft. So machte unter anderem der Billigflieger Ryanair laut Online-Reisemagazins „TimeOut“ allein mit Zusatzleistungen wie freie Sitzwahl, Handgepäck und Aufgabegepäck rund 4,7 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr, etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes. Bei Europa-Airlines wie British Airways, Lufthansa, Swiss, KLM, Air France, Iberia, Turkish Airlines oder Austrian Airlines darf hingegen grundsätzlich ein Handgepäckstück (Kabinenkoffer) und ein persönlicher Gegenstand (zum Beispiel eine Hand- oder eine Laptoptasche) in allen Standardtarifen kostenlos mit an Bord genommen werden.

EU-Gremium will weiteres Gratis-Handgepäckstück

Dieser Tarif-Dschungel will jetzt auch der Verkehrsausschuss des EU-Parlaments einen Riegel vorschieben. So sollen Passagiere künftig das Recht haben, neben einem kleinen Gepäckstück (max. 40 x 30 x 15 Zentimeter) noch ein weiteres kleines Handgepäckstück kostenlos mit an Bord nehmen zu dürfen. Dieser Kabinenkoffer darf dann höchstens sieben Kilogramm schwer und maximal 46 Zentimeter hoch sein. Zudem sollen alle drei Kantenmaße zusammen höchstens 100 Zentimeter lang sein. 100 Zentimeter sind etwas weniger als das Höchstmaß, das derzeit die meisten Fluggesellschaften für Handgepäckstücke erlauben. Die eine kostenfreie Tasche reiche nicht aus, um genügend Kleidung und persönliche Gegenstände mitzunehmen, kritisiert der Verband BEUC, dem auch der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) angehört. BEUC-Generaldirektor Agustín Reyna: „Ich kann nicht verstehen, wie es angemessen sein soll, für eine mindestens zwei bis drei Tage lange Reise alles in eine kleine Tasche zu packen.“

So argumentieren die Fluggesellschaften

Die Fluggesellschaften halten dagegen. Millionen Passagiere entschieden sich bewusst für den günstigsten Tarif ohne Kabinenkoffer, so argumentiert der Airline-Verband A4E. Diese Reisenden dürften nicht gezwungen werden, für etwas zu bezahlen, was sie nicht benötigen. Der deutsche Branchenverband BDL moniert ebenfalls: Eine strengere Regulierung würde weniger Wahlmöglichkeiten für die Passagiere bedeuten. Einheitliche Gepäckmaße würden zudem den unterschiedlichen Flugzeugtypen nicht gerecht. Experten befürchten zudem, dass die Billigfluggesellschaften dann die Ticketpreise erhöhen könnten, um die Einnahmeverluste durch Zusatzgebühren auszugleichen.

Kommt die Neuregelung schnell?

Das Paket an Neuregelungen zu den Fluggastrechten, zu dem auch das Handgepäck gehört, befindet sich noch in der Abstimmung zwischen Parlament und den EU-Mitgliedstaaten. Wann es also wieder freies Handgepäck für alle in der EU gibt, steht noch in den Sternen. Der FDP-Europaabgeordnete und gleichzeitig einer der Verhandlungsführer des Parlaments, Jan-Christoph Oetjen, geht aber davon aus, dass die Verhandlungen mit den EU-Staaten im Oktober starten werden und hofft, „kurz vor Weihnachten oder Anfang nächsten Jahres mit dem Prozess fertig zu sein“. (juerg)