  • Ostbevölkerung könnte um mehr als 20 Prozent schrumpfen: Ifo Dresden warnt vor „kostenträchtigen Fehlentscheidungen“

Nicht nur in Halle an der Saale wird die Bevölkerung immer älter: Hochrechnungen aus dem Zensus sagen voraus, dass die Bevölkerung in ganz Ostdeutschland stark schrumpft. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Nicht nur in Halle an der Saale wird die Bevölkerung immer älter: Hochrechnungen aus dem Zensus sagen voraus, dass die Bevölkerung in ganz Ostdeutschland stark schrumpft. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Ostbevölkerung könnte um mehr als 20 Prozent schrumpfen: Ifo Dresden warnt vor „kostenträchtigen Fehlentscheidungen“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Der demografische Wandel wird möglicherweise noch stärker zuschlagen als gedacht. Doch wie zuverlässig ist die Berechnung?

Deutschlands Bevölkerung wird in den kommenden Jahren deutlich stärker schrumpfen als bislang erwartet. Das ist das Ergebnis einer Analyse aktueller Daten des Statistischen Bundesamtes durch das Dresdner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Demnach leben im Jahr 2070 voraussichtlich zehn Prozent weniger Menschen in Deutschland als heute....
